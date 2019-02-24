По итогам января автопроизводство в Казахстане выросло на 52,9%

Астана. 18 февраля. Kazakhstan Today - По итогам января 2019 года автопроизводство в Казахстане выросло на 52,9%, сообщает Союз предприятий автомобильной отрасли Казахстана "КазАвтоПром", передает Kazakhstan Today.

По данным экспертов, в течение января на территории Казахстана было произведено 3227 единиц автотранспортных средств (включая легковую, грузовую, автобусную технику, спецмашины и прицепы) общей стоимостью 21 млрд тенге. Объемы выпуска в натуральном выражении превзошли прошлогодний показатель на 52,9%.

Производство легковых автомобилей выросло на 52,3%, достигнув значения 3109 единиц. Выпуск автобусной техники по итогам января увеличился с 1 до 39 единиц. Производство грузовых автомобилей (68 единиц) выросло на 31%. Выпуск специализированной автотехники (5 единиц) и прицепов (6 единиц) снизился на 16,7% и 40%, соответственно.

Сбыт отечественных автозаводов в январе достиг 2389 единиц, что на 79,4% выше прошлогоднего значения (1332 единицы).

Рыночная доля предприятий "КазАвтоПрома" возросла до 53,9% против 40,7% в аналогичный период минувшего года.

Расходы жителей республики на приобретение автомобилей местного производства составили 15,8 млрд тенге - в 2,2 раза выше показателя годичной давности.

"Пятерку наиболее востребованных брендов легковых авто казахстанской сборки по итогам января составили Lada (1013 единиц), Hyundai (790 единиц), KIA (320 единиц), Chevrolet (71 единица) и Skoda (47 единиц). В список марок, предлагаемых отечественными предприятиями, вошли также JAC (17 единиц) и Peugeot (2 единицы)", - сообщает "КазАвтоПром".

Рейтинг продаж легковых автомобилей локального производства возглавили Lada Granta (405 единиц), Hyundai Tucson (314 единиц) и Lada Vesta (266 единиц). Список популярных у казахстанцев моделей также дополнили Lada 4x4 (196 единиц), Hyundai Elantra (193 единицы), Hyundai Accent (144 единицы), KIA Rio (123 единицы), Lada Largus (116 единиц), Hyundai Creta (111 единиц) и KIA Sportage (89 единиц).

123 автомобиля в течение января 2019 года были приобретены участниками госпрограммы льготных автокредитов. На их долю пришлось 5,1% продаж автомобилей локального производства.

Вклад предприятий отрасли в структуру ВВП республики по итогам января 2019 года составил 21 млрд тенге (+55,6% к показателю годичной давности). Инвестиции предприятий автопрома в основной капитал в отчетный период достигли 17,5 млн тенге", - отмечает "КазАвтоПром".

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