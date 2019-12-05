По росту цен на продовольственные товары Казахстан обогнал страны СНГ

Нур-Султан. 4 декабря. Kazakhstan Today - По росту цен на продовольственные товары Казахстан обогнал все страны СНГ, за исключением Таджикистана, Молдовы и Узбекистана, передает Kazakhstan Today.

"Продовольственная инфляция на сегодня стала важнейшей социальной проблемой, поскольку впервые за много лет доля расходов на продовольствие превысила 45% от доходов почти у 50% наших граждан. По данным Статистического комитета СНГ, по сравнению с декабрем прошлого года, по росту цен на продовольственные товары, Казахстан обогнал все страны СНГ, за исключением Таджикистана, Молдовы и Узбекистана", - сказал депутат Айкын Конуров, озвучивая запрос на имя премьер-министра Республики Казахстан Аскара Мамина.

Правительство полагает, что оперативно отреагировало на осенний скачок цен на продовольствие. Определены и привлечены к ответственности виновные должностные лица, созданы очередные комиссии, приняты экстренные меры для стабилизации цен на продукты, заявлено о начале работ над долгосрочными механизмами предотвращения подобных ситуаций.

Коммунисты провели анализ предыдущего опыта правительства и предпринятых действий. С большой долей вероятности можно предположить, что необходимый для общества эффект в итоге не будет достигнут. Год назад отмечался аналогичный рост цен на ряд продовольственных товаров, и тогда же звучали оправдания, что в стабилизационных фондах имелось достаточно запасов, которые не были использованы для рыночных интервенций. В августе нынешнего года также заявлялось об установлении жесткого контроля за стоимостью социально значимых продуктов и недопущении необоснованного роста цен. Ранее, как известно, были созданы все необходимые инструменты регулирования, включая установление пороговых значений розничных цен на социально значимые продовольственные товары, размеров торговых надбавок. Тем не менее, ситуация не меняется. Напротив, она усугубляется. Сегодня, несмотря на большое количество вовлеченных государственных органов и выделяемых ресурсов, все предпринимаемые действия являются разрозненными и несистемными. Это запоздалая реакция уже на факты подорожания", - сказал депутат.

Он отметил, что мероприятия правительства и местных исполнительных органов власти не ориентированы на их предотвращение, не подкреплены глубоким изучением структуры ценообразования на базовые продовольственные товары, включая структуру затрат производителей: логистику, электроэнергию, топливо и все другие факторы.

При этом государственные органы совершенно не уделяют внимания тому, во сколько сельхозпроизводителям обходятся корма, цену на которые диктуют крупные землевладельцы. Так на селе тонна сена стоит 25-30 тысяч тенге, зернофураж продается дороже чем товарное зерно на экспорт - до 70 тысяч тенге за тонну зерноотходов. Все это потому что сенокосы и пастбища все еще находятся во владении крупных зерновых компаний", - сообщил А. Конуров.

По его словам, местные исполнительные органы ориентируются на крупные фермы и птицефабрики забывая о том, что большую часть основных продуктов питания производят личные подсобные хозяйства.

Например, территория Европейского Союза до 84% занята сельским и лесным хозяйством. Сегодня Еврокомиссия предлагает адекватные и гибкие условия поддержки производителей в АПК. Разработана система поддержки сельского хозяйства до 2027 года, причем она ориентирована на всестороннюю поддержку мелких и средних хозяйств. В Евросоюзе не считают это бесполезными тратами, потому что система прозрачна и подотчетна, как по качеству сельхозпродукции, так и по субсидиям на наднациональном и региональном уровнях.

В Казахстане же приходится констатировать тот факт, что правительство не в состоянии защитить интересы наших граждан и обеспечить продовольственную безопасность страны. Модель распределения функций стабилизации продовольственных цен между акиматами и центральными госорганами не работает, фактически размывая ответственность. Наказание отдельных должностных лиц не облегчает положение потребителей. Как отметил министр торговли и интеграции на правительственном часе 18 ноября акиматы не знают реального положения дел в своих регионах: что производится и откуда завозится", - заявил депутат.

Кроме того, он отметил, что анализ ценообразования правительством сведен к мониторингу розничных цен на продукты. Хотя в наших условиях стоит совершенно иная задача - обеспечить как прозрачность цен на всех звеньях цепочки продовольственного снабжения, так и прозрачность субсидирования аграриев на каждом этапе.

Повышенная зависимость отечественного рынка от колебаний импортных и экспортных цен также показывает, что системная работа по расчету продовольственного баланса, позволяющего прогнозировать дефицит тех или иных продуктов и заблаговременно принимать меры по сглаживанию ценовых колебаний, попросту не ведется. В современных условиях даже в развитых странах признана необходимость регулирования продовольственных рынков. Потому что есть направления, которые не могут быть отданы на откуп либеральным принципам ценообразования", - сказал он.

Фракция "Народные коммунисты" считает необходимым разработать Национальный план действий по снижению продовольственной инфляции.

Считаем, что экономическая доступность продовольствия для населения должна стать приоритетом социально-экономической политики государства и продовольственной безопасности страны. Также полагаем, что назрел вопрос об определении конкретной ответственной структуры в сфере ценообразования на продовольствие", - сообщил депутат.

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