Почти на 20% выросла цена на бензин в Казахстане в 2021 году

НУР-СУЛТАН. 15 ФЕВРАЛЯ - Цены на бензин в Казахстане одни из самых низких в мире. При этом для населения в РК за год они ощутимо выросли - сразу на 19,4%, передает KAZAKHSTAN TODAY.

На 7 февраля текущего года самый дешевый бензин в мире продавался в Венесуэле - 10,8 тенге за литр. В тройку лидеров по дешевизне также вошли Иран и Ангола. Казахстан оказался на девятом месте - 200,8 тенге за литр. Среди стран СНГ самый дешевый бензин в Туркменистане - 184,8 тенге. Следом идет Казахстан. Для сравнения: в Азербайджане литр топлива стоит 253,2 тенге, в России - 295,8 тенге, в Узбекистане - 393,3 тенге, в Украине - 518,4 тенге, в Молдове - 563,1 тенге", - сообщает energyprom.kz.

По данным аналитиков, в Западно-Казахстанской области рост цен составил 21,8% за год, в Туркестанской - 21,4%, в Жамбылской - 21,3%. Наименьший годовой рост зафиксирован в Мангистауской области, однако это все еще весьма внушительные 16%.

Отмечается, что в январе 2022 года литр АИ/92 в среднем по стране стоил 179 тенге, АИ 95/96 - 210 тенге, АИ/98 - 231 тенге.

За январь-декабрь 2021 года в Казахстане произвели 4,8 млн тонн бензина - на 7,1% больше, чем годом ранее", - говорится в обзоре.

В региональном разрезе наибольшие объемы ожидаемо пришлись на Павлодарскую (1,5 млн тонн) и Атыраускую (1,4 млн тонн) области. По Шымкенту, где находится третий крупный казахстанский НПЗ, бюро национальной статистики данных не предоставило; при этом за январь-декабрь 2020 в регионе произвели 43,6% всего казахстанского бензина.

Для справки: за полный 2020 год в стране произвели 4,5 млн тонн бензина, минус 1,1% за год. Стоит отметить, что с 2016 года производство в секторе стабильно росло, за исключением вышеупомянутого незначительного минуса в "коронакризисном" 2020 году", - отмечает портал.

По итогам одиннадцати месяцев 2021 года казахстанские компании обеспечили спрос на бензин (реализация на внутреннем рынке плюс экспорт) практически полностью - на 99,97%. Доля импорта составила незначительные для рынка 0,03%, или 1,3 тыс. тонн (минус 18,6% за год).

Доля экспорта, с учетом запретов на вывоз, упала с 12,1% до 2,3% от ресурсов: 100,9 тыс. тонн бензина - сразу на 79,6% меньше, чем годом ранее. Реализация на внутреннем рынке выросла на 17,7% - до 4,2 млн тонн", - заключили аналитики.