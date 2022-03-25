Почти на 2% за месяц подорожали амбулаторные услуги в РК

НУР-СУЛТАН. 24 МАРТА - В феврале текущего года цены на амбулаторные услуги выросли на 1,8% за месяц и на 6,4% за год, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В месячной динамике услуги врачей-специалистов в амбулаториях подорожали на 6,1%, первичный прием у врача - на 2,1%, услуги медицинских лабораторий и рентгеновских кабинетов - на 1,4%, стоматологические услуги - на 0,6%. В годовой динамике услуги врачей-специалистов в амбулаториях стали дороже на 9,8%, первичный прием у врача - на 8,5%, услуги медицинских лабораторий и рентгеновских кабинетов - на 5,8%, стоматологические услуги - на 4,4%", - сообщает Energyprom.kz.
По данным аналитиков, в 2020 году в Казахстане насчитывалось 76,4 тыс. врачей всех специальностей (кроме зубных врачей) - на 3,2% больше, чем годом ранее.
Больше всего врачей работало в Алматы: 13,5 тыс. человек, плюс 3% за год. В тройке лидеров также оказались столица (9 тыс. человек, плюс 4,9% за год) и Карагандинская область (6,4 тыс. человек, плюс 2,4%). Меньше всего врачей насчитывалось в Северо-Казахстанской области - всего 1,7 тыс. человек", - уточняется в обзоре.
На каждые 100 тыс. человек населения приходилось всего 405 врачей - на 2% больше, чем годом ранее. Наиболее "обеспечены" врачами были столица, Алматы и Карагандинская область, хуже всего ситуация складывалась в Акмолинской, Алматинской и Туркестанской областях.
На каждые 100 тысяч казахстанцев приходилось 14 провизоров, 21 фармацевт, 323 врача-специалиста, 10 стоматологов.
В рейтинге стран по качеству системы здравоохранения Казахстан занял 58-е место из 95. Индекс страны составил 59,99. Чем выше индекс, тем лучше система здравоохранения. Индекс качества системы здравоохранения оценивает медицинских работников, оборудование, персонал, стоимость услуг и т. д.
Лучшими признаны системы здравоохранения Тайваня, Южной Кореи и Японии. Худшие показатели - в Венесуэле. Среди стран СНГ, участвующих в рейтинге, система здравоохранения Казахстана оказалось лучшей. Хуже, чем у РК, показатели России, Украины, Беларуси и Азербайджана", - добавили специалисты.