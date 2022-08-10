Подсолнечное масло в Казахстане подорожало за год на 12%

НУР-СУЛТАН. 9 АВГУСТА - По итогам июля 2022 года подсолнечное масло в РК подорожало на 1,4% за месяц, а с начала года рост цен составил 8,1%. По сравнению с июлем прошлого года цены увеличились на 11,6%, что значительно меньше показателя предыдущего года, когда было отмечено удорожание сразу на 65,8%, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По данным Energyprom.kz , объем производства подсолнечного масла за первое полугодие 2022 года достиг 235 тысяч тонн - сразу на 38,1% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На нерафинированное подсолнечное масло пришлось 160 тысяч тонн (рост за год сразу на 71,5%), на рафинированное - 75 тысяч тонн (на 2,5% меньше, чем за первое полугодие 2021-го).

Почти половину всего объема производства подсолнечного масла в региональном разрезе обеспечила Восточно-Казахстанская область: 78,1 тысячи тонн нерафинированного и 33,6 тысячи тонн рафинированного масла. Значительные объемы производства нерафинированного подсолнечного масла также пришлись на Абайскую (43,8 тысячи тонн) и Костанайскую (9,1 тысячи тонн) области, рафинированного - на Шымкент (24,2 тысячи тонн) и Алматы (10,4 тысячи тонн).





energyprom.kz Казахстанские производители подсолнечного масла за январь-май текущего года покрыли спрос на 83,5%, на импорт соответственно пришлось 16,5%. По сравнению с январем-маем прошлого года объем производства показал рост на 29,6%, а импорт увеличился на 26,6%.

Объем реализации подсолнечного масла на внутреннем рынке за январь-май 2022 года составил 143,8 тысячи тонн - лишь на 3,7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом экспорт вырос более чем в 2 раза, составив 92,4 тысячи тонн.