Порядка 3 тыс. ЕСП поступили в январе

Астана. 29 января. Kazakhstan Today - Порядка 3 тыс. единых совокупных платежей (ЕСП) поступили в январе текущего года, сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты населения РК, передает Kazakhstan Today.

В ведомстве рассказали, как осуществляется уплата ЕСП. ЕСП можно перечислить посредством ИИН через банки второго уровня (Народный банк, Форте банк, Цесна банк, Kaspi Bank, Шинхан банк, "Банк ЦентрКредит") и отделения АО "Казпочты" на банковский счет Государственной корпорации "Правительство для граждан". Государственная корпорация со своей стороны распределяет и перечисляет социальные платежи по фондам (ГФСС, ЕНПФ, ФСМС) и налог в соответствующий бюджет по месту жительства плательщика.

Что касается онлайн-оплаты ЕСП, то данный механизм осуществляется посредством сайта и терминалов АО "Казпочта" (https://post.kz/finance/payment/foms/cumulative/pay), а также работает мобильное приложение Kaspi Bank (kaspi.kz).

При этом онлайн-оплата через e-Gov будет запущена до конца февраля.

Что касается оплаты через мобильные приложения других банков второго уровня, то данный вопрос прорабатывается банками самостоятельно.

Напомним, с января 2019 года в стране ввели новую платежную систему - единый совокупный платеж (ЕСП). ЕСП объединяет четыре платежа в один: индивидуальный подоходный налог, обязательные пенсионные взносы, взносы в Фонд социального медицинского страхования и Государственный фонд социального страхования.

Размер ЕСП: для городов республиканского значения - 1 МРП, для других населенных пунктов (район, село и т.д.) - 0,5 МРП.

С 1 января 2019 года месячный расчетный показатель составляет 2525 тенге.

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