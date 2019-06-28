После вмешательства прокуроров жителям Шуского района снизили тариф на воду

Тараз. 27 июня. Kazakhstan Today - После вмешательства прокуроров жителям Шуского района Жамбылской области снижен тариф на воду, передает Kazakhstan Today.
Шуской межрайонной прокуратурой проверена деятельности предприятия "Ауыз су - Шу". По результатам выявлены факты неисполнения сметы расходов, что повлекло необоснованное завышение тарифов", - сообщили в прокуратуре Жамбылской области.
По информации ведомства, принятыми мерами реагирования с 1 мая для жителей города Шу и села Толе би введен компенсирующий тариф: для жителей села 1 кубометр воды будет стоить на 5 тенге дешевле (снижение с 48,50 до 43,49 тенге), для предпринимателей до 21,73 тенге (с 210,46 до 188,73 тенге).
Таким образом защищены права более 50 тыс. граждан в Шуском районе.
Также сообщается, что на основании акта прокурорского надзора департаментом Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей по Жамбылской области директор указанного предприятия привлечен к административной ответственности по части 5 статьи 164 КоАП РК, наложен штраф на сумму 252 580 тенге.
Как сообщалось ранее, тарифы на воду в регионах Казахстана варьируются от 25 тенге до 3992 тенге за кубометр.
Ранее "КазТрансОйл" вернул потребителям 1 млрд тенге от необоснованно полученного дохода по услуге по подаче воды по магистральным трубопроводам.
В 2018 году президент РК Нурсултан Назарбаев поручил навести порядок в тарифах на услуги ЖКХ и естественных монополий. В частности, он назвал преступлением использование монополистами полученных от повышения тарифов средств на премии и бонусы, а также поручил Минэнерго принять меры по снижению стоимости электроэнергии. В конце года монополисты заявили о снижении тарифов на тепло, воду и электроэнергию на 28,8 млрд тенге.
При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства