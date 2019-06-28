После вмешательства прокуроров жителям Шуского района снизили тариф на воду

Тараз. 27 июня. Kazakhstan Today - После вмешательства прокуроров жителям Шуского района Жамбылской области снижен тариф на воду, передает Kazakhstan Today.

Шуской межрайонной прокуратурой проверена деятельности предприятия "Ауыз су - Шу". По результатам выявлены факты неисполнения сметы расходов, что повлекло необоснованное завышение тарифов", - сообщили в прокуратуре Жамбылской области.

По информации ведомства, принятыми мерами реагирования с 1 мая для жителей города Шу и села Толе би введен компенсирующий тариф: для жителей села 1 кубометр воды будет стоить на 5 тенге дешевле (снижение с 48,50 до 43,49 тенге), для предпринимателей до 21,73 тенге (с 210,46 до 188,73 тенге).

Таким образом защищены права более 50 тыс. граждан в Шуском районе.

Также сообщается, что на основании акта прокурорского надзора департаментом Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей по Жамбылской области директор указанного предприятия привлечен к административной ответственности по части 5 статьи 164 КоАП РК, наложен штраф на сумму 252 580 тенге.

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