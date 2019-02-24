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Посол Германии рассказал об особенностях экспорта казахстанских товаров на европейский рынок

21.02.2019, 20:07 17848
Посол Германии рассказал об особенностях экспорта казахстанских товаров на европейский рынок
Алматы. 21 февраля. Kazakhstan Today - Сегодня на встрече с журналистами чрезвычайный и полномочный посол Федеративной Республики Германия в Казахстане Тило Клиннер рассказал об особенностях экспорта казахстанских товаров на европейский рынок, передает Kazakhstan Today.
 
По его словам, главной трудностью экспорта товаров из Казахстана на европейский рынок состоит в отсутствии специальной системы сертификации о подтверждении санитарных требований к товару. 
 

Недавно у меня была возможность поговорить с нашим новым министром иностранных дел господином Атамкуловым. Вернее, мы говорили 3 раза. И в ходе этих встреч мы говорили о том, что мы придерживаемся единого мнения с казахстанскими партнерами о том, что нужно улучшить возможности вхождения казахстанских товаров на европейский рынок. О том, чтобы снизить какие-то нетарифные барьеры между нашими странами. Вопрос нелегкий, потому что речь идет о санитарных и фитосанитарных требованиях, которые предъявляются. Речь идет о том, чтобы создать здесь, на территории Казахстана, систему сертификации, чтобы товары могли проходить дальше в Европу", - сказал посол. 

 
Также он перечислил ряд товаров, которые могут быть востребованы на рынке стран ЕАЭС.
 

Мы говорили о мясной продукции. Есть интерес со стороны крупного немецкого производителя мяса, который хочет открыть даже свои какие-то предприятия, чтоб облегчить импорт товаров. Зерновые и продукты обработки зерновых. Некоторые сорта овощей. Очень большой интерес для казахстанского правительства может представлять вопрос переработки сельхозпродукции и дальнейший экспорт на территорию Европейского союза. Потому что здесь очень хорошая продукция: яблоки, томаты и другая сельскохозяйственная продукция, которая после надлежащей переработки может попасть на европейский рынок. Второй момент, это поспособствует возникновению новых рабочих мест, если будут созданы перерабатывающие предприятия. Если мы заговорили о теме переработки сельхозпродукции, то получение казахстанской продукции - это не только интерес для Германии и ЕАЭС, но и, наряду с этим, выход на Китайский рынок, который имеет большой потенциал", - добавил он. 

 
Тило Клиннер отметил, что аграрный сектор - это не единственная отрасль для сотрудничества Казахстана и Германии. Он выразил готовность в сотрудничестве в энергетическом секторе и планирует укрепить сотрудничество в вопросах совместных космических программ.
 
Экономическое сотрудничество между Казахстаном и Германией является весьма интенсивным. Торговый обмен между странами составляет порядка 5-6 млрд евро в год. В Казахстане имеется порядка 900 предприятий, которые имеют немецкий капитал, или же привлекают сотрудников из Германии. 
 

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