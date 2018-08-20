Постановлением правительства установлена цена сделки по возврату газа России

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Постановлением правительства установлена цена сделки по возврату газа России20.08.2018
  • Фото: http://www.kp.kz
Экономика  15:56

Астана. 20 августа. Kazakhstan Today - Правительство приняло постановление от 13 августа 2018 года № 503 "Об установлении цены сделки по возврату газа", передает Kazakhstan Today.

Правительство Республики Казахстан постановило установить цену газа в размере 3660 российских рублей за 1000 кубических метров по сделке, заключаемой между товариществом с ограниченной ответственностью "КазРосГаз" и уполномоченной публичным акционерным обществом "Газпром" организацией - "GAZPROM Schweiz AG", при реализации переработанного газа Карачаганакского месторождения на экспорт в 2018 году путем обеспечения встречной поставки в объеме 219 280 080 кубических метров на условиях DAP граница Республика Казахстан/Российская Федерация, газоизмерительная станция "Александров Гай" в целях возмещения объемов российского газа, поставленных в период ноябрь - декабрь 2017 года для газоснабжения внутреннего рынка Республики Казахстан.

Постановление вводится в действие со дня его подписания.
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