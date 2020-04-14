Потери казахстанских авиакомпаний из-за коронавируса оценили в Т235 млрд

Нур-Султан. 13 апреля. Kazakhstan Today - Потери казахстанских авиакомпаний из-за коронавируса оценили в 235 млрд тенге, передает Kazakhstan Today.

По прогнозным данным, в марте - апреле 2020 года на 70% сократилось количество перевезенных пассажиров в Казахстане. От сокращения и ограничения полетов отечественные авиакомпании потеряли 235 млрд тенге, аэропорты 24,5 млрд тенге, РГП "Казаэронавигация" 28 млрд тенге", - сообщила пресс-служба Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

Всего на основании решений Государственной комиссии в целях предотвращения распространения коронавируса в Казахстане на сегодня по международным направлениям сокращено выполнение 438 рейсов в неделю (с 442 до 4 частот) по 97 маршрутам, или 99% всех международных полетов.

Если до 22 марта 2020 года на 45 внутренних маршрутах выполнялось 540 рейсов в неделю (77 рейса в день), то со 2 апреля 2020 года приостановлены все внутренние регулярные рейсы между городами Казахстана.

Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) оценивает потери доходов отрасли от пассажиров в 2020 году в $252 млрд, резюмировали в ведомстве.

Как сообщалось ранее, во исполнение решений Государственной комиссии по обеспечению режима ЧП при президенте РК с 00.00 часов 22 марта 2020 года были приостановлены регулярные и нерегулярные (чартерные) пассажирские рейсы всех казахстанских авиакомпаний в Нур-Султан и Алматы и из Нур-Султана и Алматы за исключением международных и грузовых рейсов.

Позже авиакомпания Air Astana вынужденно отменила все регулярные рейсы , запланированные в период с 15 по 30 апреля, в связи с продлением чрезвычайного положения в Казахстане.

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