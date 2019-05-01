Правила организации обменных операций с наличной иностранной валютой приняты в Казахстане

Алматы. 30 апреля. Kazakhstan Today - Национальный банк Казахстана принял правила организации обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан, передает Kazakhstan Today.
4 апреля 2019 года принято постановление правления Национального банка № 49 "Об утверждении Правил организации обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан". Правила разработаны в соответствии с законом Республики Казахстан "О валютном регулировании и валютном контроле" и иными законодательными актами и определяют порядок организации обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан, а также по операциям уполномоченных организаций по покупке и (или) продаже аффинированного золота в слитках, выпущенных Национальным банком", - сообщает пресс-служба финрегулятора.
Правила зарегистрированы в Министерстве юстиции Республики Казахстан 18 апреля 2019 года за №18545. Срок введения правил в действие - 1 июля 2019 года.
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