Правительство и Нацбанк РК согласовали параметры изменений в республиканский бюджет на 2019-2021 годы

Астана. 26 ноября. Kazakhstan Today - Правительство Республики Казахстан совместно с Национальным банком Казахстана отработали и согласовали параметры изменений в республиканский бюджет на 2019-2021 годы, передает Kazakhstan Today.





Как отметил председатель Нацбанка Казахстана Данияр Акишев, выступая сегодня на заседании сената парламента РК, для достижения устойчивого развития экономики необходима координация денежно-кредитной и бюджетной политики.





"В проводимой денежно-кредитной политике Национальный банк Казахстана также учитывает размер трансферта из Национального фонда, который финансирует значительную часть расходов республиканского бюджета", - сказал Д. Акишев.





Он добавил, что в рамках своей компетенции Национальный банк Казахстана продолжит проведение политики инфляционного таргетирования.





"Целевой ориентир по инфляции на 2019 год обозначен в новом, более низком коридоре 4-6%. Этот коридор использован при расчете параметров индексации основных социальных показателей республиканского бюджета. В дальнейшем меры Национального банка Казахстана будут направлены на обеспечение поступательного снижения инфляции до значения, ниже, но близко к 4% в 2020 году", - прокомментировал Д. Акишев.





По его словам, в условиях необходимости обеспечения снижения инфляции будет преимущественно задействован процентный канал денежно-кредитной политики.





"Базовая ставка Национального банка, оставаясь ключевым инструментом, будет определять коридор ставок на денежном рынке. При принятии решений по базовой ставке Национальный банк Казахстана будет проводить оценку рисков для текущей и будущей инфляции, а также отслеживать динамику широкого круга внешних и внутренних факторов, определяющих состояние платежного баланса", - сказал Д. Акишев.





По его информации, за 10 месяцев 2018 года инфляция составила 3,7%. Годовая инфляция в октябре 2018 года снизилась до 5,3%, что является минимальным показателем с октября 2015 года. Текущий уровень базовой ставки в 9,25% позволит повысить спрос на тенговые активы и сохранить денежно-кредитные условия на приемлемом уровне.

"Национальный банк Казахстана сохранит режим плавающего обменного курса без установления каких-либо ориентиров по нему. Обменный курс будет складываться в зависимости от ситуации с платежным балансом страны, то есть под влиянием баланса притоков и оттоков иностранной валюты на внутренний рынок. Это позволяет минимизировать влияние внешних шоков", - сказал Д. Акишев.





Кратковременными рисками для обменного курса, по его словам, будут оставаться неопределенность на мировых финансовых рынках и ухудшение ситуации по курсам валют стран основных торговых партнеров.





"В 2019 году продолжится работа по обеспечению финансовой стабильности. Новый риск-ориентированный подход, вводимый с 1 января 2019 года, позволит усилить требования к банкам с высокорисковой политикой. Соответствующий закон и необходимые нормативные правовые акты уже приняты. Таким образом, требования к уровню капитализации и системам управления рисками для банков будут повышены", - разъяснил Д. Акишев.





Он рассказал, что процессы оздоровления банковского сектора и внедрение новых подходов к регулированию и надзору позволят значительно снизить риски для вкладчиков банков. Более того, банки вследствие очищения балансов от плохих кредитов и роста капитализации уже активизировали кредитование. Объем новых выданных кредитов за 10 месяцев увеличился на 25%, или на 2,2 трлн тенге, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.





В рамках поручений главы государства, данных в послании народу Казахстана, продолжится реализация программы 7-20-25 для обеспечения граждан доступным жильем по доступным ставкам и срокам. Также банкам будет предоставлена долгосрочная ликвидность в пределах 600 млрд тенге для кредитования приоритетных отраслей экономики. По нашим оценкам, это позволит обеспечить рост кредитования более чем на 10% в 2019 году", - сказал Д. Акишев.





В заключение своего выступления он отметил, что Национальный банк Казахстана предпринимает все необходимые меры в целях обеспечения стабильности цен и устойчивости финансового сектора. Это создает базу для долгосрочного роста экономики и повышения благосостояния населения.





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