Правительство планирует выделить на строительство БАКАД свыше 512 млрд тенге

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Правительство планирует выделить на строительство БАКАД свыше 512 млрд тенге30.01.2018
Экономика  18:08

Астана. 30 января. Kazakhstan Today - На портале "Открытые НПА" размещен текст постановления правительства РК "О некоторых вопросах принятия государственных концессионных обязательств правительства Республики Казахстан по концессионному проекту", согласно которому на строительство и эксплуатацию БАКАД планирует выделить свыше 512 млрд тенге, передает корреспондент агентства.

Документ будет находиться на публичном обсуждении до 12 февраля текущего года.

"В соответствии с пунктом 2 статьи 162 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года правительство Республики Казахстан постановляет принять государственные концессионные обязательства правительства Республики Казахстан по концессионному проекту "Строительство и эксплуатация автомобильной дороги "Большая Алматинская кольцевая автомобильная дорога (БАКАД)" в объеме 512 352 866 667 тенге согласно приложению к настоящему постановлению", - говорится в документе.

Согласно постановлению, договор концессии по проекту будет заключать Министерство по инвестициям и развитию РК, а Министерство финансов будет осуществлять учет принятия и исполнения финансовых обязательств государства по договору концессии. Министерству по инвестициям и развитию РК также будет поручено принять иные меры, вытекающие из настоящего постановления

"Общая базовая сумма предполагаемой (без учета валютной компенсации, а также корректировки платы за доступность предусмотренные условиями договора концессии) платы за доступность составляет 512 352 867 тыс. тенге (в том числе компенсация инвестиционных затрат (КИЗ) - 176 724 305 тыс. тенге, компенсация эксплуатационных затрат (КЭЗ) - 28 031 259 тыс. тенге, вознаграждение за управление (ВЗУ) - 307 597 303 тыс. тенге)", - говорится в постановлении.
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