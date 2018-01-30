Астана. 30 января. Kazakhstan Today - На заседании правительства под председательством премьер-министра Бакытжана Сагинтаева министр национальной экономики Тимур Сулейменов и председатель правления Нацбанка Данияр Акишев доложили об основных направлениях экономической политики на 2018 год. По итогам принят соответствующий проект постановления правительства, передает Kazakhstan Today.

По словам Тимура Сулейменова, проект заявления правительства РК и Национального банка разработан в целях информирования широкой общественности о приоритетах макроэкономической и денежно-кредитной политики страны на 2018 год, сообщает primeminister.kz .

С учетом новых задач, определенных в послании главы государства народу Казахстана "Новые возможности развития в условиях четвертой промышленной революции", основными направлениями экономической политики на 2018 год станут: сохранение макроэкономической стабильности; обеспечение благоприятного бизнес климата; развитие отраслей экономики, включая цифровую компоненту; развитие транспортно-логистической инфраструктуры.

Экономическая политика, проводимая правительством и Национальным банком, позволит в текущем году обеспечить уровень инфляции на конец года в коридоре 5-7%. Обеспечение данной цели будет важным шагом к постепенному снижению инфляции до 4% к концу 2020 года.

"Основное внимание правительства будет сфокусировано на недопущении необоснованного роста цен на продовольственные и непродовольственные товары, тарифов на услуги монополистов, а также будут устраняться возможности создания искусственного дефицита, ценового сговора и недобросовестной конкуренции", - сказал Тимур Сулейменов.

Бюджетная политика в 2018 году будет направлена на содействие росту экономики, развитие государственно-частного партнерства и поддержание устойчивости государственных финансов. При этом все социальные обязательства государства будут выполняться в полном объеме.

В целях развития отраслей экономики, включая цифровую компоненту, будет продолжена политика индустриализации через обеспечение выхода на проектную мощность проектов Карты индустриализации, а также увеличение доли высокотехнологичных производств. Будет проведена работа по стимулированию внедрения элементов "Индустрии 4.0", таких как Big Data, облачные технологии и 3D-принтинг.

В 2018 году начнется разработка третьей пятилетки индустриализации, направленной на становление промышленности "цифровой эпохи" с акцентированием на инновации, трансферт технологий и содействие цифровизации обрабатывающей промышленности.

В агропромышленном комплексе продолжится работа по повышению производительности труда за счет дальнейшего развития сельскохозяйственной кооперации, диверсификации структуры посевных площадей и экспорта переработанной сельхозпродукции.

Дальнейшему развитию транспортно-логистической инфраструктуры будет способствовать продолжение реализации государственной программы инфраструктурного развития "Нурлы жол" на 2015-2019 годы.

В целом экономическая политика в 2018 году будет направлена на стимулирование устойчивого экономического роста через обеспечение макроэкономической стабильности, устойчивости банковского сектора, улучшение инвестиционного и бизнес климата, а также через развитие отраслей экономики.

Данияр Акишев отметил, что принятие совместного заявления и осуществление согласованных мер Национального банка и правительства позволит обеспечить достижение долгосрочных целей макроэкономической политики.

Нацбанк РК продолжит реализацию денежно-кредитной политики в режиме инфляционного таргетирования и политики плавающего обменного курса тенге. Кроме того, предполагается принять меры по усилению валютного контроля при сохранении либерального валютного режима.

Напомним, в 2017 году экономика Казахстана вышла на динамичный рост, составив 4%. Темпы роста инвестиций в основной капитал ускорились в 2,7 раза по сравнению с 2016 годом, составив 5,5%.

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