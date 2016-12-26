Правительство утвердило программы жилищного строительства и развития продуктивной занятости

Астана. 26 декабря. Kazakhstan Today - Сегодня в ходе расширенного собрания в мажилисе обсудили программу жилищного строительства "Нурлы жер", а также программу развития продуктивной занятости и массового предпринимательства, сообщила пресс-служба палаты.

Как отметила руководитель фракции партии "Нур Отан", вице-спикер мажилиса Гульмира Исимбаева, в бюджете уже предусмотрены средства на реализацию указанных программ, передает Kazakhstan Today.

"Необходимое финансовое обеспечение есть, в бюджете мы средства предусмотрели, программы разработаны. В пятницу, 23 декабря, правительство утвердило их на своем заседании", - сообщила вице-спикер.

По информации пресс-службы, программу жилищного строительства "Нурлы жер" презентовал вице-министр национальной экономики Айдар Арифханов. Приоритетными направлениями Программы являются: поддержка ипотечного кредитования через субсидирование ипотечных займов; стимулирование частных застройщиков путем покрытия части; увеличение объемов строительства кредитного жилья по принципу револьверности для вкладчиков Жилстройсбербанка и очередников акиматов; создание регионального фонда арендного жилья без выкупа для наиболее социально уязвимых слоев населения.

В пресс-службе пояснили, что в целях оживления рынка ипотечного кредитования предусматривается стимулирование спроса у населения через субсидирование государством части процентной ставки ипотеки, выдаваемой гражданам банками второго уровня на покупку первичного жилья. Предполагается субсидировать ставки вознаграждения банков не выше 17% годовых в течение 10 лет, для снижения конечного заемщика ипотеки до 10% государством будет обеспечена покрытие до 7% стоимости вознаграждения. На сегодня в республиканском бюджете на 2017 год предусмотрено 10 млрд тенге, что позволит выдать льготные ипотечные кредиты на сумму до 120 млрд тенге.

"Это обеспечит выдачу порядка 8 тыс. ипотечных займов с низкими процентными порядка 560 тыс. квадратных метров жилья. Данная мера позволит увеличить объем ипотеки на 18% по с прогнозным объемом текущего года, который составляет 45 млрд тенге", - заявил Арифханов.

Также отмечается, что для эффективного использования средств по субсидиям будет установлена пороговая сумма кредитования населения в городах Астане и Алматы - до 20 млн, в регионах - до 15 млн тенге сроком до 15 лет. На этих условиях средний ежемесячный платеж по кредиту в городах Астане и Алматы - 158 тыс. тенге и в регионах - 116 тыс. тенге, т.е. снижение составит 30%. Расчеты были произведены, исходя из средней площади приобретаемого жилья - это 70 квадратных метров.

Кроме того, о программе развития продуктивной занятости и массового предпринимательства депутатов проинформировал вице-министр здравоохранения и социального развития Биржан Нурымбетов. Основная цель Программы - вовлечение самозанятых, безработных и иных лиц без квалификации в продуктивную занятость посредством решения задач по трем направлениям: массовое обучение и привитие навыков по востребованным профессиям и основам предпринимательства; создание условий для массового предпринимательства; развитие рынка труда через содействие в трудоустройстве и поддержку трудовой мобильности.

Первым направлением новой Программы является обучение. В рамках этого направления гражданам будет предоставлена возможность получить бесплатно и первую, и вторую профессию. Первая профессия - это бесплатное профессиональное техническое образование на базе колледжей. При этом, в первую очередь, Программой будет охвачена молодежь от 15 до 24 лет из неблагополучных семей - те, кто после окончания школы не смог поступить в учебные заведения либо найти себя на рынке труда. Ежегодно планируется обучать 21 тыс. молодых людей этой категории. Обучение будет проводиться 2,5 года. Расходы на обучение будут включать затраты на обучение, стипендию и одноразовое питание. Вторую профессию (в ряде случаев даже первую) граждане смогут получить также бесплатно в рамках организуемых краткосрочных курсов с элементами дуального обучения. Обучение будет проходить на базе колледжей, учебных центров НПП "Атамекен", учебных центрах работодателей. Срок обучения от 1 до 6 месяцев. Таким обучением планируется охватить безработных, самозанятых в возрасте старше 24 лет - всех тех, кто нуждается в переподготовке и получении востребованных на рынке навыков труда, пояснили в пресс-службе.

По информации палаты, таким обучением планируется охватить 26 тыс. человек в год. В целом, программами обучения за 3 года планируется охватить 166 тыс. человек. На эти цели предусмотрено 77 млрд тенге. Для лиц, проживающих в отдаленных сельских районах и селах, будут организованы мобильные учебные центры для организации обучения в местах проживания граждан. На эти цели предусмотрено 500 млн тенге на 2017 год.

Второе направление Программы направлено на создание условий и стимулирование развития массового предпринимательства как на селе, так и в городах. Микрокредитование на селе и малых городах будет осуществляться через Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства, микрофинансовые организации и кредитные товарищества. Оператором будет Аграрная кредитная корпорация. Микрокредитование в городах, для запуска новых предприятий и расширения существующего бизнеса, будет осуществляться через банки второго уровня и микрофинансовые организации, на тех же условиях что и на селе. Микрокредитование в городах будет осуществляться через микрофинансовые организации и БВУ. Оператором будет Фонд "Даму".

Также для обучения основам предпринимательства запускается обучающая программа НПП "Бастау - Бизнес", с проведением тренингов состоявшимися успешными бизнесменами и практиков.

В рамках третьего направления Программы будет продолжена реализация действующих в рамках ДКЗ мер по адресному трудоустройству молодежи, женщин, и лиц с ограниченными возможностями, на основе создания субсидируемых рабочих мест, организации молодежной практики. Мерами третьего направления Программы планируется охватить около 94 тыс. человек. На эти цели предусмотрено 25 млрд тенге, заключили в пресс-службе.

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