Правительство будет работать над увеличением налоговой базы в несырьевом секторе - Смаилов

Нур-Султан. 11 мая. Kazakhstan Today - Первый заместитель премьер-министра Казахстана - министр финансов Алихан Смаилов на онлайн-брифинге в правительстве РК рассказал о планах по постепенному снижению ненефтяного дефицита, передает Kazakhstan Today.

Это разовая акция, мы придерживаемся концепции необходимости сбережения средств в Национальном фонде. Правительством будут приняты меры по снижению этого гарантированного трансферта из Национального фонда", - сказал А. Смаилов.

Он пояснил, что задействование средств из Национального фонда в этом году было вынужденной мерой.

Поскольку тот кризис, который в нынешнее время переживает не только Казахстан, но и весь мир, является более масштабным и глубоким, чем все кризисы, которые мы переживали в годы нашей независимости. Мы в настоящее время работаем над тем, чтобы на предстоящие три года увеличить доходы нашего бюджета, оптимизировать и сократить расходы бюджета. Чтобы уменьшить ненефтяной дефицит, мы планируем к 2023 году уменьшить его уровень в два раза - до 5,3% к ВВП", - отметил министр.

По его словам, до конца года запланирована цена на нефть на уровне 20 долларов за баррель.

Это значит, что мы не планируем каких-либо поступлений от нефтяного сектора. В следующем году цена на нефть будет не намного выше этой величины. Это говорит о том, что правительство в своей работе не будет полагаться на нефтяные доходы, а будет работать над увеличением налоговой базы в несырьевом секторе", - объяснил Смаилов.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства