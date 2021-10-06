Правительство Казахстана предоставило госгарантию в объеме 100,2 млрд тенге для KazakhExport

НУР-СУЛТАН. 5 ОКТЯБРЯ - Постановлением правительства Республики Казахстан №657 от 22 сентября текущего года принято решение о предоставлении АО "ЭСК "KazakhExport" государственной гарантии по поддержке экспорта на сумму 100 млрд 200 млн тенге со сроком действия 10 лет, сообщили в компании, передает KAZAKHSTAN TODAY.

30 сентября между Министерством финансов Республики Казахстан и АО "ЭСК "KazakhExport" был заключен Договор гарантии под №5ГГД024, который зарегистрирован в Комитете казначейства Министерства финансов Республики Казахстан.

Лимит предоставления государственной гарантии Республики Казахстан по поддержке экспорта на 2021 год в размере 100,2 млрд тенге со сроком действия на 10 лет установлен в законе Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в закон Республики Казахстан "О республиканском бюджете на 2021-2023 годы" от 24 мая 2021 года №44-VII.

Государственная гарантия необходима для увеличения страховой емкости АО "ЭСК "KazakhExport" с целью оказания поддержки отечественным экспортерам обрабатывающего сектора и обеспечения исполнения обязательств Общества по страховым выплатам в рамках заключенных договоров.

Соблюдение уровня страхового портфеля в пределах имеющейся емкости сохранит высокую степень надежности общества и, соответственно, доверие к нему со стороны банков второго уровня, международных финансовых институтов и зарубежных экспортно-кредитных агентств. Отечественные экспортеры несырьевых товаров и услуг смогут привлекать долгосрочное финансирование международных финансовых институтов и крупных коммерческих банков под страховое покрытие АО "ЭСК "KazakhExport", рассчитывать на торговое финансирование своих зарубежных контрагентов, снижать финансовые риски по своим экспортным контрактам", - говорит председатель правления АО "ЭСК "KazakhExport" Руслан Искаков.

С начала текущего года объем страховой поддержки казахстанских экспортеров обрабатывающего сектора через инструменты АО "ЭСК "KazakhExport" составил более 100 млрд тенге.



