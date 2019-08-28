Правительство одобрило прогноз социально-экономического развития на 2020-2024 годы

Нур-Султан. 27 августа. Kazakhstan Today - Правительство Казахстана сегодня в ходе заседания одобрили прогноз социально-экономического развития республики на 2020-2024 годы, передает Kazakhstan Today.

Как сообщил министр национальной экономики Руслан Даленов, в зависимости от изменений внешних параметров рассмотрены три возможных сценария развития экономики Казахстана. За основу формирования Прогноза и бюджетных параметров взят базовый сценарий, который предполагает цену на нефть в $55. Реальный рост ВВП прогнозируется на уровне 4,1% в 2020 году. В 2024 году он достигнет 4,7%. Среднегодовой темп роста ВВП за 5 лет составит 4,4%, пишет портал primeminister.kz

Устойчивая и поступательная динамика экономики будет обеспечена за счет более высокого увеличения валового накопления, умеренного роста внутреннего потребления и экспорта. Инвестиции станут существенным фактором поддержания экономического роста", - отметил Даленов.

В отраслевом разрезе основной рост будет приходиться на несырьевой сектор: обрабатывающая промышленность, сфера услуг и строительство. Средний рост данных отраслей будет на уровне 4,7%. Вклад в рост ВВП составит 3,5 процентных пункта.

Также сообщается, что объем добычи нефти увеличится с 90 млн тонн в 2020 году до 100 млн тонн в 2024 году. Увеличение добычи ожидается за счет расширения месторождений Тенгиз, Карачаганак, Кашаган и ввода в эксплуатацию морских месторождений.

Номинальный ВВП составит 75 трлн тенге в 2020 году, а в 2024 году - 106 трлн тенге. ВВП на душу населения составит $10,5 тыс. в 2020 году с увеличением до $14,3 тыс. в 2024 году.

Экспорт будет расти средними темпами в 2,9%, достигнув $63 млрд в 2024 году. Среднегодовой рост импорта сложится на уровне 2,5%, составив $37 млрд в 2024 году.

Также отмечается, что на основе макроэкономического прогноза разработан прогноз бюджетных параметров и Национального фонда на 2020-2022 годы. Доходы республиканского бюджета (без учета трансфертов) по прогнозам составят в 2020 году 8 трлн тенге, в 2021 году - 8,6 трлн тенге, в 2022 году - 9,4 трлн тенге.

Дефицит бюджета в 2020 году предлагается определить на уровне 2,1% к ВВП с последующим снижением в 2021 году до 1,5% к ВВП и в 2022 году до 1% к ВВП.

Ненефтяной дефицит в 2020 году снизится до 7% к ВВП (в 2019 году 8,5% к ВВП) с последующим снижением до 5,1% к ВВП в 2022 году.

С учетом указанных параметров расходы республиканского бюджета прогнозируются в 2020 году в объеме 12,7 трлн тенге, в 2021 году - 13,2 трлн тенге, в 2022 году - 13,6 трлн тенге.

В свою очередь председатель Нацбанка РК Ерболат Досаев проинформировал, что, основной целью регулятора является сохранение инфляции в пределах 4-6% в 2019-2021 годы с последующим снижением до 3-5% в 2022-2024 годах. По оценкам, инфляция на прогнозном горизонте будет находиться внутри целевого коридора.

По сравнению с первым этапом прогноза в апреле текущего года мы пересмотрели динамику импорта на 2019 год. Это связано с уточнением фактических данных по номинальному ВВП за 2018 год с 59,6 трлн тенге до 61,8 трлн тенге и, соответственно, на 2019 год - до 67,7 трлн тенге, т.е. рост на 2,2 трлн тенге. В результате импорт товаров в 2019 году оценивается в $33,7 млрд по сравнению с апрельской оценкой в $34 млрд", - сообщил Досаев.

Дефицит текущего счета в 2019 году составит 2,7% от ВВП по сравнению с нулевым сальдо в 2018 году. На 2020-2024 годы дефицит текущего счета прогнозируется в размере от 4,1% от ВВП в 2020 году до 2,3% от ВВП в 2023-2024 годах.

Напомним, сегодня президент РК Касым-Жомарт Токаев провел совещание по вопросам бюджетного планирования, в ходе которого призвал сократить необоснованные имиджевые и консалтинговые траты

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