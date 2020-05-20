Правительство приняло комплексный план по восстановлению экономического роста

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Нур-Султан. 19 мая. Kazakhstan Today - На селекторном заседании правительства рассмотрен Комплексный план по восстановлению экономического роста до конца 2020 года, передает Kazakhstan Today.

Комплексный план состоит из 10 направлений и 172 системных и отраслевых мер по стимулированию деловой активности, поддержке занятости и повышению доходов населения", - сообщат пресс-службе премьер-министра РК.

Проект документа детально обсужден и согласован со всеми заинтересованными сторонами и бизнес-сообществом, в том числе с Национальной палатой предпринимателей "Атамекен" и отраслевыми бизнес-ассоциациями.

Реализация комплексного плана должна минимизировать негативные последствия от внешних шоков, охватить все важнейшие отрасли и практические мероприятия по активизации деятельности отечественного бизнеса", - сказал премьер-министр РК Аскар Мамин.

Предлагаемые меры предусматривают значительное расширение механизмов финансирования и льготного кредитования, в том числе микробизнеса, активное применение инструментов гарантирования и возмещения экспортных затрат. Будет внедряться практика заключения форвардных и долгосрочных оффтейк-контрактов. Снизится нагрузка и упростится налоговое администрирование, будут применены преференции и отсрочки по налогам и займам, отменены отдельные штрафы и сборы, минимизированы административные барьеры.

Будут внедрены новые подходы по стимулированию спроса на рынке жилищного строительства, поддержке отечественного производства и сферы услуг.

В целом предусмотренные в комплексном плане меры дают возможность восстановления активности ряда отраслей, в которых занято свыше 6 млн человек", - отметил глава правительства.

Он также поручил первым руководителям государственных органов, акимам регионов обеспечить качественную реализацию мероприятий плана в установленные сроки.

По поручению главы государства в связи с резко изменившейся ситуацией в мировой и национальной экономиках будет сформирован в новой редакции стратегический план развития до 2025 года. Он определит основные ориентиры нового экономического курса страны на среднесрочный период, включающего проведение институциональных и структурных реформ", - сказал Мамин, поручив разработать проект новой редакции документа к 1 июля.

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