Правительство приняло меры по улучшению бизнес-климата в стране

Нур-Султан. 23 июня. Kazakhstan Today - На селекторном заседании правительства под председательством премьер-министра Республики Казахстан Аскара Мамина рассмотрены меры по улучшению бизнес-климата в стране, передает Kazakhstan Today.

Для улучшения условий ведения бизнеса правительством постоянно совершенствуется законодательная база, регуляторная среда, улучшается таможенное администрирование.

В результате принятых мер Казахстан в 2019 году вошел в топ-25 стран рейтинга Всемирного банка по легкости ведения бизнеса "Doing Business", доля малого и среднего бизнеса в ВВП выросла до 30,8%. Поставлена задача по доведению данного показателя к 2025 году до 35%, к 2050 году - до 50%", - сообщили в пресс-службе премьер-министра РК.

18 июня 2020 года сенатом парламента принят 8-й пакет законодательных инициатив по вопросам улучшения бизнес-климата. В 6 кодексов и 33 закона внесено порядка 200 поправок, предусматривающих открытие доступа к информации об обременении на недвижимое имущество, внедрение "одного окна" в рамках подключения к электрическим сетям, введение равных условий для всех кредитных бюро по получению информации от субъектов естественных монополий, упрощение процедур по выдаче земельных участков с архитектурно-планировочным заданием, топографией и техническим условиями, а также повышение эффективности антимонопольного регулирования.

Мамин подчеркнул, что по итогам обсуждений с предпринимателями всех регионов, а также рассмотрения на заседании Государственной комиссии по восстановлению экономического роста сформирован план мероприятий, включающий 43 дополнительных меры по поддержке бизнеса.

В частности, план затрагивает такие предложенные бизнесом основные направления, как упрощение закупок и развитие казахстанского содержания, расширение возможности финансирования лизинга сельскохозяйственной техники и рефинансирования кредитов, развитие экспорта товаров и упрощение процедур.

Реализация всех озвученных сегодня мер придаст импульс дальнейшему развитию предпринимательства, будет содействовать улучшению бизнес-климата и позиции Казахстана в рейтинге "Doing Business", - сказал глава правительства, поручив государственным органам и акиматам обеспечить выполнение всех запланированных мероприятий.

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