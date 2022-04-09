Правительство РК опубликовало пул реализуемых инвестиционных проектов

НУР-СУЛТАН. 8 АПРЕЛЯ - В рамках исполнения поручения президента РК Касым-Жомарта Токаева, данного в ходе расширенного заседания правительства в феврале, сформирован единый пул реализуемых инвестиционных проектов в Казахстане, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Правительством проработан пул инвестиционных проектов. В них включены проекты субъектов предпринимательства отечественных и иностранных инвесторов на разных стадиях их реализации стоимостью от 500 млн тенге в несырьевых секторах, сообщает пресс-служба главы правительства

Пул состоит из 761 проекта инвесторов из более 30 стран мира на общую сумму порядка 24,14 трлн тенге и предполагает создание свыше 108 тысяч рабочих мест.

Полный список проектов опубликован и доступен на официальных сайтах Министерства иностранных дел, Министерства национальной экономики, АО "НК "KAZAKH INVEST" и МФЦА. Кроме того, в разрезе отраслей проекты опубликованы на сайтах профильных министерств, в разрезе регионов - на сайтах акиматов городов и областей. Представлены такие данные, как: наименование проекта, страна инвестора, даты начала реализации и предполагаемого ввода в эксплуатацию, регион, ответственный государственный орган, сумма инвестиций и количество рабочих мест.

Информация по проектам будет обновляться на ежеквартальной основе ввиду развития проектов на разных стадиях.