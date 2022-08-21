Предельную розничную цену на сжиженный газ установили в Актюбинской области

АКТОБЕ. 20 АВГУСТА - Цена на сжиженный газ в Актюбинской области до конца 2022 года составит 50 тенге за литр, заявил на встрече с населением области министр энергетики Болат Акчулаков, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Предельные оптовые цены утверждены на уровне 33 600 тенге за тонну - или 19,7 тенге за литр", - сообщает Минэнерго РК .

По словам Акчулакова, такие цены установлены для частичного возмещения убытков заводов-производителей. Он считает, что это позволит обеспечить справедливое распределение доходов между производителями и реализаторами сжиженного газа, а также стимулировать заводы к производству.

Глава ведомства подчеркнул, что министерство реконструирует механизм распределения сжиженного газа по областям с обеспечением долгосрочной ценовой стабильности, чтобы не допустить спекулятивных скачков цен.

Одной из таких мер будет разработка правил по определению предельных оптовых цен на сжиженный нефтяной газ заводами-производителями исходя из установленных розничных цен.

Вместе с тем Болат Акчулаков напомнил, что переход на биржу сжиженного нефтяного газа перенесен на 1 января 2023 года.

В Минэнерго напомнили, что 20 июля 2022 года внесены изменения в типовые правила биржевой торговли, позволяющие не допускать резких скачков цен при биржевых торгах.