Система Orphus

Предельные розничные цены на сжиженный газ останутся прежними - Минэнерго

31.03.2022, 16:38 8576
Предельные розничные цены на сжиженный газ останутся прежними - Минэнерго
НУР-СУЛТАН. 31 МАРТА - Предельная цена на сжиженный газ во II квартале 2022 года устанавливается на текущем уровне - 28 тысяч тенге за тонну (без учета НДС), передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Соответствующий приказ министра энергетики РК вступит в силу завтра, 1 апреля, сообщили в пресс-службе Министерства энергетики РК.
 
Напомним, в январе 2022 года по поручению главы государства Касым-Жомарта Токаева для стабилизации социально-экономической ситуации в стране приказом Агентства по защите и развитию конкуренции РК (АЗРК РК) были установлены предельные розничные цены на сжиженный газ для заправок автотранспорта на автогазозаправочных станциях Казахстана на 180 дней. 

Согласно приказу АЗРК РК розничные цены на сжиженный нефтяной газ в регионах составили от 50 до 75 тенге/литр с НДС.

Завышающих цены на ГСМ реализаторов нефтепродуктов обещали наказывать.
 

новости по теме

Страны ОПЕК+ приняли решение о продолжении увеличения текущего уровня добычи

31.03.2022, 20:27 5186
НУР-СУЛТАН. 31 МАРТА -31 марта состоялось министерское заседание стран - участниц соглашения ОПЕК+ в формате видеоконференции, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Казахстан на заседании представлял министр энергетики Болат Акчулаков, сообщает пресс-служба МЭ РК.
 
На заседании обсуждалось выполнение в феврале странами обязательств по соглашению. 
 
По итогам заседания было принято решение о продолжении увеличения текущего уровня добычи странами ОПЕК+ на 432 тысячи баррелей в сутки ежемесячно до полного снятия ограничений. 
 
Обязательства Казахстана на май 2022 года составят 1,638 млн баррелей в сутки.
 
Периодом компенсации перевыполненных объемов остается конец июня 2022 года.
 

О состоянии госфинансов и прогнозах развития страны рассказал президенту Жамаубаев

31.03.2022, 18:14 6376
О состоянии госфинансов и прогнозах развития страны рассказал президенту Жамаубаев
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 31 МАРТА - Об основных направлениях работы финансово-экономического блока правительства рассказал президенту Касым-Жомарту Токаеву заместитель премьер-министра - министр финансов Ерулан Жамаубаев, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По словам главы Минфина, в соответствии с поручениями президента принимаются оперативные и системные меры по совершенствованию таможенного администрирования, прорабатываются конкретные механизмы по возврату капитала из-за рубежа и противодействию оттока денежных средств из страны.
 

Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о состоянии государственных финансов и прогнозах социально-экономического развития страны в целом. Кроме того, Ерулан Жамаубаев доложил о работе по демонополизации экономики и уточнению республиканского бюджета на 2022 год", - сообщает Акорда


По итогам встречи глава государства дал министру финансов ряд поручений.
 

Пять компаний занимались майнингом на территории Astana Hub

31.03.2022, 14:39 11021
Пять компаний занимались майнингом на территории Astana Hub
Фото: pixabay.com
НУР-СУЛТАН. 31 МАРТА - В ходе аудита программы "Цифровой Казахстан" на территории Astana Hub установлены пять компаний, которые занимались майнингом цифровалют. Об этом сообщил руководитель отдела государственного управления и социальной сферы Счетного комитета РК Акылбай Ибраев, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По словам Ибраева, МЦРИАП не обеспечило должный мониторинг и контроль программы "Цифровой Казахстан", анализ программы осуществлялся формально, из-за чего "объективность достижений многих мероприятий сложно оценить". 
 

К примеру, на сегодняшний день подведомственная организация Astana Hub, или по-другому международный IТ-технопарк: на их базе, как мы установили в ходе аудита, зарегистрированы инвестпроекты, которые больше заняты майнингом криптовалют, что не относится к основной цели и задачам парка", - цитирует Ибраева МИА "Казинформ".

 
По его словам, майнингом занимались пять компаний: четыре были зарегистрированы как стартаперы и одна как майнинговая организация. Все они "получили ряд незаконных преференций на общую сумму 8,5 млрд тенге". 
 
Как сообщает Zakon.kz, Акылбай Ибраев затруднился ответить, какой ущерб нанесен этими компаниями.
 

Эти налоговые преференции не должны были им предоставляться, ведь на базе Astana Hub регистрируются только инновационные компании. Задача хаба - привлечение и реализация инвестпроектов в сфере IT-технологий", - сказал он.

 
При этом майнинговые компании работали в Astana Hub законно из-за коллизий в законодательстве.
 

Сегодня в законе нет никаких ограничений для их работы в технопарках, поэтому такая ситуация получилась. По итогам нашего аудита дана рекомендация правительству об усовершенствовании законодательства в этой сфере. В будущем не должно быть майнинговых компаний в IT-технопарке", - заявил Ибраев.

 
Ситуацию прокомментировал вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Аскар Жамбакин, пишет Tengrinews.kz. По его словам, налоговые преференции не подразумевают прямые потери бюджетных средств.
 

Они так же, как субъекты экономики и IT-компании, имеют право регистрироваться. Сейчас мы вносим изменения в правила по регистрации, чтобы урегулировать этот вопрос. Любой резидент Astana Hub может получить преференции по налогам, по офису и другие меры поддержки", - сказал вице-министр.

 
Ранее президент РК поручил Министерству энергетики и Агентству по финансовому мониторингу окончательно решить проблему незаконного майнинга в Казахстане. Он поручил выявить все майнинговые фермы, проверить налоговые и таможенные вопросы, параллельно тщательно изучить договоры, на основании которых получены техусловия, а также другие аспекты деятельности. 
 
Министерство энергетики РК предложило ряд мер по регулированию рынка цифрового майнинга, в том числе ввести мораторий на подключение новых субъектов майнинга.
 

"МАЭК-Казатомпром" оштрафовано на 2,4 млн тенге

31.03.2022, 14:17 11256
АКТАУ. 31 МАРТА - На основании обращения потребителей Актау департаментом Комитета по регулированию естественных монополий (КРЕМ) по Мангистауской области проведена внеплановая проверка в отношении ТОО "МАЭК-Казатомпром" на предмет соблюдения законодательства о естественных монополиях, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

По результатам внеплановой проверки установлено, что ТОО "МАЭК-Казатомпром" в нарушение подпункта 3 пункта 2 статьи 26 закона "О естественных монополиях" включало потребителям в плату за тариф на услуги горячего водоснабжения расходы, не соответствующие требованиям законодательства Республики Казахстан. Таким образом, ТОО "МАЭК-Казатомпром" привлечено к административной ответственности по части 4 статьи 164 Кодекса Республики Казахстан "Об административных правонарушения" с выплатой штрафа в размере 2 450 000 тенге", - сообщили в КРЕМ.

 
Также департаментом будет вынесено предписание в адрес ТОО "МАЭК-Казатомпром" об устранении нарушения законодательства Республики Казахстан о естественных монополиях с требованием произвести перерасчет потребителям, а значит, вернуть неправомерно начисленную сумму.
 

В Казахстане на фоне роста цен на рафинированное подсолнечное масло сократилось его производство

31.03.2022, 11:03 14846
В Казахстане на фоне роста цен на рафинированное подсолнечное масло сократилось его производство
НУР-СУЛТАН. 31 МАРТА - В Казахстане сократилось производство рафинированного подсолнечного масла, цены на подсолнечное масло выросли за год сразу на 23%, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Производство подсолнечного масла в РК выросло за год на 3,1% и достигло 67,5 тысячи тонн за январь - февраль текущего года. Из них 44,5 тысячи тонн - на 34,8% больше по сравнению с аналогичным периодом годом ранее - составило производство нерафинированного подсолнечного масла. В то же время выпуск рафинированного подсолнечного масла сократился за год на 29,2%, до 23 тысяч тонн", - информирует energyprom.kz.

 
Сразу более 80% производства нерафинированного подсолнечного масла пришлось лишь на Восточно-Казахстанскую область (35,8 тысячи тонн). 92,1% выпуска рафинированного подсолнечного масла сконцентрировано в трех ключевых регионах: Шымкенте (9,6 тысячи тонн), ВКО (8,7 тысячи тонн) и Алматы (2,9 тысячи тонн).
 
В январе текущего года отечественные производители обеспечили спрос (внутреннюю реализацию и экспорт) на подсолнечное масло на 90,1%. На долю импорта в секторе пришлось только 9,9% ресурсов - значительно меньше по сравнению с январем 2021 года (было 19,3%). Это лишь 3,9 тысячи тонн - более чем вдвое меньше, чем год назад.
 
Впрочем, экспорт в секторе тоже сократился - на 39,3%, до 6 тысяч тонн. На внутреннем рынке было реализовано 33,3 тысячи тонн за первый месяц текущего года, плюс 4,7% к январю 2021.
 
В то же время уже в феврале текущего года цены на подсолнечное масло выросли в среднем по РК сразу на 23% за год, составив 771 тенге за литр.
 
Заметнее всего подсолнечное масло подорожало в Западно-Казахстанской (на 35,6% за год), Жамбылской (на 28,9%) и Акмолинской (на 27,5%) областях.
 
Самые высокие цены на подсолнечное масло среди крупных городов и мегаполисов страны наблюдаются в Атырау (844 тенге за литр), столице (818 тенге за литр) и Актау (815 тенге за литр).
 

В Казахстане доходы населения выросли почти на 11% за год

31.03.2022, 10:05 16311
В Казахстане доходы населения выросли почти на 11% за год
НУР-СУЛТАН. 31 МАРТА - В Казахстане доходы населения выросли почти на 11% за год, при этом инфляция в этом же периоде составила почти 9%, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Доходы в четвертом квартале 2021 года составили 214,5 тысячи тенге на душу населения - на 10,6% больше, чем годом ранее. Для справки: уровень годовой инфляции в том же периоде составил 8,7%. Для сравнения: в аналогичном периоде 2020 года доходы на душу населения составляли в среднем 193,8 тысячи тенге в квартал, плюс 8,8% за год", - сообщает finprom.kz

 
В региональном разрезе наибольшие доходы традиционно зарегистрированы в столице: 307,6 тысячи тенге на душу населения в четвертом квартале 2021 года - на 16,6% больше, чем годом ранее.
 
На второй строчке оказалась Карагандинская область: 288,2 тысячи тенге, плюс 17,8%. Тройку лидеров замкнула Костанайская область: 265,1 тысячи тенге, годовой рост на 18,8%.
 
Наименьшие доходы отмечены в Туркестанской области: всего 132 тысячи тенге на душу населения в квартал - на 38,4% меньше, чем в среднем по стране.
 

Большую часть доходов населения традиционно составили доходы от трудовой деятельности: в среднем по РК - 150,2 тысячи тенге, плюс 14,2% за год. В том числе 130,5 тысячи тенге из них составили доходы от работы по найму, 19,8 тысячи тенге - доходы от работы не по найму", - сообщают аналитики.

 
В свою очередь социальные трансферты выросли на 2,7% за год, до 54,1 тысячи тенге за четвертый квартал 2021 года. В том числе пенсия составила 45 тысяч тенге, пособия - 7,9 тысячи тенге, стипендии - 1,2 тысячи тенге, АСП и жилищная помощь - 87 тенге.
 
Доходы в виде материальной помощи от родственников и знакомых, а также в виде алиментов выросли на 3,2% за год, до 4,9 тысячи тенге.
 
Ранее сообщалось, что правительство приняло программу по повышению доходов населения.
 

Взаимная торговля Казахстана со странами ЕС выросла на 70% за год

31.03.2022, 09:50 16201
НУР-СУЛТАН. 31 МАРТА - Товарооборот между Казахстаном и странами Европейского союза за январь - февраль 2022 года составил $6 млрд, что на 70,9% выше, чем за аналогичный период предыдущего года ($3,5 млрд), передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Экспорт из Казахстана в страны ЕС за январь - февраль 2022 года вырос на 84,4% и составил $5,2 млрд. Импорт в Казахстан из стран ЕС за январь - февраль 2022 года вырос на 14% и составил $767,5 млн.
 

Рост экспорта в страны ЕС обосновывается увеличением поставок таких товаров, как: нефть сырая - на 81,2% ($4,6 млрд), ферросплавы - рост в 2,5 раза (до $96,3 млн), алюминий необработанный - рост в 2,5 раза (до $58,0 млн), пшеница - рост в 13,2 раза (до $31,7 млн), нефтепродукты - на 40,4% (до $94,6 млн), природный газ - рост в 4,3 раза (до $35,5 млн)", - проинформировали в пресс-службе Министерства торговли и интеграции РК.

 
Основными товарами импорта в Казахстан из стран ЕС, по информации ведомства, являются: лекарственные средства, расфасованные для розничной продажи; вакцины, сыворотки из крови, кровь; двигатели турбореактивные и турбовинтовые, газовые турбины прочие; насосы воздушные или вакуумные, компрессоры и вентиляторы; вычислительные машины; арматура для трубопроводов; телефонные аппараты; изделия из черных металлов прочие.

Взаимная торговля Казахстана с партнерами по ЕАЭС выросла на 37,5%.
 

В Шымкенте остановилось производство офисной бумаги

31.03.2022, 09:07 14906
В Шымкенте остановилось производство офисной бумаги
Фото: Depositphotos
ШЫМКЕНТ. 31 МАРТА - В Шымкенте из-за перебоев с сырьем остановлено производство офисной бумаги, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Предприятие закупало его в Финляндии. Сменить поставщика оказалось делом нелегким, сообщили на заводе. Теперь там надеются на вмешательство государства в ситуацию, иначе возобновить работу будет сложно, сообщает "Хабар 24".

 
Раньше на предприятии выпускали 3 миллиона упаковок бумаги формата А4 и 300 тысяч упаковок формата А3. Теперь станки полностью встали. Тем временем с казахстанских прилавков исчезает офисная бумага. По словам продавцов, многие импортеры сократили поставки, произошел резкий скачок цен. Стандартная упаковка теперь обходится в два раза дороже.
 

Казахстан сам себя сырьем не может обеспечить. Лес в основном в России, Финляндии. Целлюлозно-бумажный комбинат, они продают нашим казахстанским компаниям. Через них нам продают. Нам бы напрямую закупиться, чтобы знать, какой объем годовой. Если так, то можно конкурировать со всеми, кто привозит. Если нас на полную мощность вывести, мы можем 20% рынка покрыть", - говорит заместитель генерального директора завода Канат Алимбаев.

 

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая

      Ваше мнение

      Почему Казахстан остался без медалей на зимней Олимпиаде-2022?

      Архив опросов