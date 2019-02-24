Предприятия горно-металлургического комплекса внедряют лучшие практики социально-трудовой политики - Мамин

Караганда. 14 ноября. Kazakhstan Today - Первый заместитель премьер-министра РК Аскар Мамин накануне посетил Карагандинскую область и принял участие в межрегиональном семинаре-совещании на тему: "Социально-трудовая политика компаний: опыт и перспективы развития", передает Kazakhstan Today.





В совещании приняли участие и выступили аким области Ерлан Кошанов, министр по инвестициям и развитию Женис Касымбек, министр труда и социальной защиты населения Мадина Абылкасымова, руководители более 100 крупных отечественных предприятий, Федерации профсоюзов, НПП "Атамекен", заместители акимов областей, курирующие социальное партнерство Карагандинской, Восточно-Казахстанской, Павлодарской, Костанайской, Акмолинской, Северо-Казахстанской областей и Астаны.





Как сообщает пресс-служба главы правительства, на совещании отмечена актуальность выработки новых подходов к социально-трудовой политике казахстанских компаний, занятых в промышленном комплексе.





"Рост производительности труда в промышленном секторе зависит от факторов, определяющих благосостояние и квалификацию рабочей силы. Это прежде всего социальное самочувствие рабочих, накапливаемость человеческого капитала - основные элементы, отмеченные главой государства в послании текущего года", - сказал А. Мамин.

Он отметил, что правительством принимаются меры по повышению качества профилактики и предупреждению трудовых споров, доступности диалога между работниками, работодателями и государством.

В пресс-службе напомнили, что в рамках послания главы государства с января 2019 года минимальная заработная плата повысится в 1,5 раза. Такие компании, как ERG, ТОО "Казцинк", "Казминералз", АО "АрселорМиттал Темиртау" и другие, намерены произвести повышение заработных плат своим работникам.





"Будет усилена защита прав работников на своевременную оплату труда. Приняты меры по усилению безопасности труда на рабочих местах", - сказал А. Мамин.





Руководители крупнейших компаний ГМК, выступившие в ходе совещания, подчеркнули, что "считают социальную ответственность главным способом достижения успеха в бизнесе, ядром всех приоритетов".





"Социальная направленность наших предприятий многогранна и направлена на улучшение качества жизни людей", - отметил управляющий директор по устойчивому развитию ТОО "Казцинк" Андрей Лазарев.





В регионах градообразующие предприятия активно реализуют социальные проекты. В том числе возведение спортивных объектов, детских садов, капитальный ремонт медицинских учреждений, оснащение их современным высокоточным оборудованием. Оказывается поддержка детским домам, многодетным семьям, пожилым людям и людям с ограниченными возможностями.





Вместе с тем стремительное развитие новых технологий и цифровизация всех сфер жизни оказывает непосредственное влияние на рынок труда и структуру занятости. В этой связи будут внедрены механизмы по адаптации трудовых ресурсов к потребностям новой экономики. Разрабатываются меры по управлению перетоками трудовых ресурсов.





Для достижения этих целей, как отметил А. Мамин, "правительством совместно с республиканскими объединениями профсоюзов и Национальной палатой предпринимателей разработано Генеральное соглашение по социальному партнерству на 2018-2020 годы".





В настоящее время местными исполнительными органами с предприятиями заключено около 700 дорожных карт по управляемому перетоку работников компаний. Предусматривается совместное инвестирование в переподготовку сокращаемых работников и содействие их дальнейшему трудоустройству.





В ходе совещания участники акцентировали внимание на мерах по регулированию трудовых отношений, вопросах развития корпоративной социальной ответственности, участия профсоюзов в коллективно-договорных отношениях с работодателем. Также рассмотрена работа отраслевой комиссии в горно-металлургической отрасли, практика социальной ответственности в ERG, ТОО "Казахмыс", АО "НК "КТЖ", ТОО "Казцинк", принимаемые меры по обеспечению социальной стабильности в АО "АрселорМиттал Темиртау".





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