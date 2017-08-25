Кокшетау. 25 августа. Kazakhstan Today - Предприятия строительной индустрии Акмолинской области расширяют производство, передает Kazakhstan Today.

"Строительная отрасль сегодня переживает небывалый подъем, что связано с реализацией государственных жилищных программ, возведением новых промышленных и социальных объектов, ростом благосостояния населения и, как следствие, активной частной застройкой. Можно сказать, что строительство стало реальным драйвером, локомотивом развития производства новых высокотехнологичных материалов. Использование таких материалов позволяет добиться лучших показателей теплопроводности, повысить энергоэффективность зданий, при этом сократив затраты на возведение", - сообщил на брифинге Региональной службы коммуникаций заместитель руководителя управления промышленности и предпринимательства области Александр Загребин.

Как отметили по итогам брифинга в РСК, в регионе производят как традиционные стройматериалы (кирпич, железобетонные конструкции), так и альтернативные (блоки из легких бетонов, с наполнителями и т.д.).

По словам директора ТОО "ENKI" Мырзабая Абдыкалыкова, в 2017 году кирпичный завод планирует выпустить 46 млн штук кирпича. При этом с начала ввода в эксплуатацию завода выпущено 298 млн штук кирпича, реализовано - 295 млн. Завод полностью автоматизирован и является единственным в Казахстане с объемом производства 60 млн штук кирпича в год, производящим кирпич более 40 разновидностей. В скором времени компания будет производить кирпичи более светлых тонов.

"Мы непрерывно работаем над фактурой кирпича, над еще более обширной цветовой гаммой, осваиваем более модернизированное программное обеспечение", - сказал он.

В свою очередь, директор ТОО "Ерназаров и К" Адилхан Ерназаров рассказал о новом направлении в производстве стеновых материалов. Его компания производит арболитовые блоки. Арболит - это уникальный строительный материал, в состав которого входит обработанная древесная щепа, скрепленная цементом М500 с добавкой минерализаторов. Минеральные добавки нейтрализуют вредное действие сахаров в древесине. Такой материал совмещает в себе свойства камня и дерева. Арболит обладает высокими теплоизоляционными показателями и не является горючим материалом, не усыхает и не гниет (в отличие от дерева), пояснили в РСК.

В зависимости от толщины блока можно возводить 2-, 3-этажные жилые здания, а также производственные, сельскохозяйственные, складские здания с относительной влажностью воздуха помещений не более 75%.

"Мы можем осуществлять доставку арболитовых блоков по регионам страны железнодорожным и автомобильным транспортом в любом объеме. Но на сегодняшний день мы, исходя из наших производственных мощностей, выпускаем только 15 кубометров в восьмичасовую рабочую смену, что, конечно же, не позволяет удовлетворить нарастающий спрос. Не секрет, что такой бизнес, как выпуск стройматериалов, проще и быстрее растить именно с помощью нескольких точек производства. Поэтому нами было принято решение построить завод по производству арболитовых блоков в городе Астане мощностью 12 000 кубометров в год. Это позволит нам выпускать до 15 000 кубометров в год. На данном этапе строительство завода находится на стадии инвестиционного проектирования", - проинформировал Ерназаров.

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