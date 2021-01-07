Предпринимателям напомнили об ограничении на снятие наличных

Нур-Султан. 6 января. Kazakhstan Today - В управлении государственных доходов по городу Жанаозену разъяснили вопросы введения с 1 января 2021 года ограничений на снятие наличных денег , передает Kazakhstan Today.

С 1 января 2021 года вводится ограничение на снятие наличных денег с банковских счетов. Это предусматривает обязанность банков второго уровня и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций, предоставлять в органы государственных доходов сведения и (или) документы для получения информации о наличии либо отсутствии оснований для отказа в выдаче наличных денег, превышающих установленный предельный размер", - проинформировал руководитель УГД по Жанаозену Марат Танатар.

С учётом применения системы управления рисками будет выноситься одно из следующих решений: по низкой степени риска - об отсутствии оснований для отказа в выдаче наличных денег; по высокой степени риска - о наличии оснований для отказа в выдаче наличных денег.

Танатар отмечает, что налогоплательщикам при работе с банками второго уровня необходимо учитывать данную информацию

Напомним: совместным постановлением правления Национального банка Республики Казахстан от 21 декабря 2020 года №150 и приказом министра национальной экономики Республики Казахстан от 23 декабря 2020 года №95 утверждены предельные размеры сумм снятия субъектами предпринимательства наличных денег с банковских счетов, а также субъекты предпринимательства, на которые не распространяется требование по снятию наличных денег с банковских счетов. Согласно документу, утверждены следующие предельные размеры сумм снятия субъектами предпринимательства наличных денег с банковских счетов в течение календарного месяца:

1) 20 млн тенге - для субъектов малого предпринимательства;

2) 120 млн тенге - для субъектов среднего предпринимательства;

3) 150 млн тенге - для субъектов крупного предпринимательства.

Вышеуказанные лимиты не распространяются на: субъектов микропредпринимательства; субъектов предпринимательства, осуществляющих закуп сельскохозяйственной продовольственной продукции, продукции аквакультуры (рыболовства); субъектов предпринимательства, осуществляющих розничную торговлю продуктами питания, напитками, а также фармацевтическими, медицинскими и ортопедическими товарами; банки второго уровня и Национального оператора почты при снятии ими наличных денег с корреспондентских счетов, открытых в НБРК, и юридических лиц, осуществляющих деятельность исключительно через обменные пункты на основании лицензии Национального банка Республики Казахстан на обменные операции с наличной иностранной валютой.

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