Предпринимателям в ходе налоговой амнистии списали пеню и штрафы на 6,5 млрд тенге

Нур-Султан. 9 января. Kazakhstan Today - Казахстанским предпринимателям в ходе налоговой амнистии списали пеню и штрафы в размере 6,5 млрд тенге, передает Kazakhstan Today.



Как сообщил сегодня на брифинге первый вице-министр финансов РК Берик Шолпанкулов, под амнистию попали налогоплательщики, у которых имелась недоимка по состоянию на 1 октября 2018 года: при погашении им списывались начисленные пени и штрафы.



"По итогам налоговой амнистии недоимку на сумму 8,3 млрд тенге в целом по республике погасили 41 183 налогоплательщика, имевших недоимку на 1 октября 2018 года. При этом сумма списанных пеней и штрафов составила 2,9 млрд тенге", - проинформировал Шолпанкулов.



Кроме того, по данным Минфина РК, с августа текущего года амнистия распространяется на налогоплательщиков, которые самостоятельно устранили нарушения налогового законодательства и представили дополнительную налоговую отчетность за прошлые налоговые периоды со сроком уплаты до 1 октября 2018 года.



В итоге амнистией воспользовалось 3214 налогоплательщиков, которые уплатили недоимку на сумму 10,1 млрд тенге. Им списаны пени и штрафы на сумму 3,6 млрд тенге.



"Таким образом, общее количество налогоплательщиков, в отношении которых применена налоговая амнистия, составило 44 397, сумма уплаченной недоимки составляет 18,4 млрд тенге, а списанных пеней и штрафов - 6,5 млрд тенге", - уточнил Шолпанкулов.



Вместе с тем в августе по поручению главы государства Минфин объявил налоговую амнистию для физических лиц, которая позволила гражданам уплатить суммы основного долга по налоговым обязательствам за прошлые годы, списав начисленные пени.



"По состоянию на 1 января 2019 года, количество физических лиц, имевших налоговую задолженность, составляло порядка 1,4 млн человек, у которых числилась недоимка по основному долгу на сумму 13,9 млрд тенге и начисленные пени на 6,3 млрд тенге, - уточнил Шолпанкулов.



В Минфине отметили, что наибольшая сумма недоимки физических лиц приходилась на налог на транспортные средства - 10,1 млрд тенге, или 73 % от общей суммы. По налогу на имущество сумма недоимки составляла 1,6 млрд тенге, или 11,5 %, по индивидуальному подоходному налогу - 1,2 млрд тенге, или 8,6% и по земельному налогу - 617 млн тенге, или 4,3%.



По результатам разъяснительной работы 672 530 физических лиц уплатили недоимку в размере 14,6 млрд тенге, которым списана пеня на сумму 2,8 млрд тенге.



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При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства