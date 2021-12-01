Предприятие по производству бутадиеновых каучуков создали КМГ и Татнефть

НУР-СУЛТАН. 30 НОЯБРЯ - 30 ноября 2021 года председатель правления АО НК "КазМунайГаз" Алик Айдарбаев и генеральный директор ПАО "Татнефть" Наиль Маганов подписали соглашение в отношении совместного предприятия ТОО "Бутадиен", на основе которого будет реализован проект по производству каучуков, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Планируемая мощность предприятия - до 180 тысяч тонн бутадиена и бутадиеновых каучуков в год. Доли КМГ и "Татнефти" составляют 25% и 75% соответственно. Предварительно стоимость проекта оценивается в сумму около $1 млрд и стороны рассматривают варианты финансирования проекта, в том числе за счет заемных средств", - проинформировали в КМГ.
Сообщается, что запуск производства запланирован в 2026 году на территории СЭЗ "Национальный индустриальный нефтехимический технопарк" в Атырауской области. На период строительства на площадке нового производства будет создано около 2000 рабочих мест и более 700 - в ходе эксплуатации завода.
Предполагается, что сырье будет поставляться с Тенгизского и Королевского месторождений Казахстана. Готовую продукцию планируется направлять на шинный завод в Карагандинской области, а также на экспорт в страны Европы, Россию, Китай, Турцию и др.
Наша компания в соответствии со Стратегией развития стремится расширить цепочку добавленной стоимости производимой продукции и активно развивает нефтегазохимическую отрасль в Республике Казахстан. Создание совместного предприятия "КазМунайГаза" и "Татнефти" является свидетельством этому. Уверен, проект будет способствовать налаживанию партнерства между Казахстаном и Татарстаном, а также позволит диверсифицировать экономику нашей страны", - отметил Алик Айдарбаев.
У "Татнефти" большие планы в нефтехимии, и мы рады развивать это направление вместе с казахстанскими партнерами. Казахстан для нас – стратегический партнер. У нас уже есть опыт взаимодействия, общими усилиями сейчас мы также возводим шинный завод в Карагандинской области, это практическая реализация Стратегии экономической интеграции стран - участников Евразийского союза. Мы еще раз убедились, что в Казахстане созданы максимально комфортные условия для реализации масштабных инвестиционных проектов. Уверен, новое совместное предприятие по производству бутадиеновых каучуков будет способствовать укреплению экономики наших стран и благополучию наших народов", - подчеркнул Наиль Маганов.
Напомним, 5 апреля 2021 года между "КазМунайГазом" и "Татнефтью" состоялось подписание соглашения по базовым условиям взаимодействия по проекту "Бутадиен". 28 апреля 2021 года компании подписали дорожную карту реализации проекта и рамочный договор.
Напомним, в апреле премьер-министр РК Аскар Мамин и президент Татарстана Рустам Минниханов дали старт строительству завода по производству шин в городе Сарани Карагандинской области.