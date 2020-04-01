Предприятия Карагандинской области сохранят рабочие места и стабильность производств

Караганда. 31 марта. Kazakhstan Today - Предприятия Карагандинской области обязуются сохранять рабочие места, обеспечивать соблюдение трудовых прав и стабильность производств, передает Kazakhstan Today.

Акиматы области, 160 крупных и средних предприятий и профсоюзы подписали специальный трёхсторонний меморандум. Глава региона Женис Касымбек встретился с руководителями корпорации "Казахмыс" и Жайремского горно-обогатительного комбината. Представители ещё десятков предприятий участвовали в разговоре по селекторной связи.

На предприятиях, подписавших соглашения, трудится около 30 тысяч человек.

И, как отметили на встрече представители крупных предприятий, совместные меры направлены в первую очередь на сохранение рабочих мест и на обеспечение стабильного дохода своих трудовых кадров.

К сожалению, есть угрозы и экономического характера - это падение цен на нефть и металлы. Здесь мы видим серьёзные риски для предприятий региона, для их стабильной работы. Наша общая задача сейчас - позаботиться о сотрудниках и их семьях", - сказал Женис Касымбек.

Глава региона отметил, что власти разрабатывают дорожную карту занятости по развитию инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства, благоустройству населённых пунктов. По его словам, это обеспечит более 17,5 тыс. рабочих мест.

Кроме того, заключены дорожные карты по управляемому перетоку работников со всеми крупными предприятиями области, рассказали в пресс-службе акима региона.

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