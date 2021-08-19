Председатель правительства России прибыл в Нур-Султан

Фото: пресс-службы правительства РФ

НУР-СУЛТАН. 18 АВГУСТА - 18 августа начался рабочий визит председателя правительства России Михаила Мишустина в Нур-Султан, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин в ходе встречи со своим российским коллегой Михаилом Мишустиным заявил, что отношения между Россией и Казахстаном развиваются, показатели торговли после сложного 2020 года восстанавливаются.

По его словам, если по итогам 2020 года торговля между РФ и Казахстаном сократилась да 9%, то за январь - июнь текущего года наблюдается увеличение объемов торговли на 27%. Мамин также заявил, что при сохранении текущей динамики объем торговли между двумя странами в текущем году может составить более 23 миллиардов долларов, сообщает ТАСС

В ходе визита Россия и Казахстан подписали ряд документов по итогам переговоров премьер-министров Аскара Мамина и Михаила Мишустина. В частности, подписаны меморандум о сотрудничестве между РЖД и КТЖ в области организации перевозок агропромышленной продукции железнодорожным транспортом, дорожная карта по активизации перехода на перевозки грузов и вагонов с участием РЖД и КТЖ по безбумажной технологии, сообщает РИА Новости

Также стороны подписали межправительственное соглашение об особенностях осуществления хозяйственной деятельности на приграничной территории на Тарутинском, Восточно-Тарутинском месторождении.

Среди подписанных документов - Меморандум о сотрудничестве по вопросам устойчивого развития в Казахстане между Московской школой управления "Сколково", агентством по стратегическому планированию и реформам Казахстана и АО "Администрация международного финансового центра "Астана" и Генеральное соглашение о сотрудничестве между АО "Башкирская содовая компания" и компанией "Каустик".

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