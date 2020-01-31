Председателем совета директоров KASE избрана Алия Молдабекова

Алматы. 30 января. Kazakhstan Today - Председателем совета директоров Казахстанской фондовой биржи (KASE) избрана Алия Молдабекова, передает Kazakhstan Today.
Решением совета директоров Казахстанской фондовой биржи (KASE) от 29 января 2020 года председателем совета директоров KASE избрана Молдабекова Алия Мейрбековна - заместитель председателя Национального банка Республики Казахстан.
Лицом, имеющим право замещать председателя совета директоров KASE в случае его отсутствия, избран Дамитов Кадыржан Кабдошевич - член совета директоров - независимый директор KASE, независимый директор АО "Единый накопительный пенсионный фонд", член Совета ОЮЛ "Ассоциация финансистов Казахстана", - говорится в сообщении на официальном сайте биржи.
Напомним, ранее председателем совета директоров KASE был Есжан Биртанов.
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