Председателем совета директоров Нацхолдинга "Байтерек" избран Мамин

Астана. 5 марта. Kazakhstan Today - АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" сообщило KASE об изменениях в составе своего совета директоров, передает Kazakhstan Today.

"Исключены: Бахытжан Сагинтаев - председатель совета директоров, Ерболат Досаев - член совета директоров, Алихан Смаилов -– член совета директоров, Тимур Сулейменов - член совета директоров, Женис Касымбек - член совета директоров", - говорится в сообщении.

Председателем совета директоров Нацхолдинга избран премьер-министр РК Аскар Мамин. Членами совета директоров избраны А. Смаилов, Ж. Касымбек, Руслан Даленов и Роман Скляр.

В настоящее время совет директоров Нацхолдинга "Байтерек" состоит из 10 человек: А. Мамин, А. Смаилов, Ерулан Жамаубаев, Ж. Касымбек, Р. Даленов, Р. Скляр, Айдар Арифханов, Клаус Мангольд, Томас Миров, Филипп Йео.

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