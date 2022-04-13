Представители Минэнерго посетят морской терминал КТК для оценки ситуации

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Как сообщил на брифинге после заседания правительства министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков, ведомство держит связь с коллегами на КТК.
Мы физически там не находимся, юрисдикция не Казахстана. Мы ждем до 15 апреля, и после этого я планирую коллег своих отправить, или мы сами съездим на место для определения перспектив", - цитирует Акчулакова Sputnik.kz.
Министр напомнил, что потери Казахстана будут небольшими, если ремонтные работы закончатся в течение апреля. По-прежнему работает один причал, отгружается около 60% нефти.
На КТК определили повреждения, информации о том, что рабочие бригады, водолазы спустились, нет", - уточнил министр, отвечая на вопрос журналистов о ремонтных работах.
Восстановительные работы на морском терминале Каспийского трубопроводного консорциума продолжаются, но осложняются из-за непогоды.
Мы пытаемся каждый день держать связь с нашими коллегами. Пока до сих пор идет ссылка с их стороны на то, что погодные условия не позволяют спуститься ремонтным бригадам под воду", - цитирует министра Tengrinews.kz.
Также Акчулакова спросили, как Казахстан может воспользоваться тем, что европейские страны сокращают поставки энерготоплива.
Пока санкций на энергоносители нет. То, что сегодня происходит, отказ от покупки от тех или иных стран, их называют как личное мнение - отказаться или нет. Сегодня вышел пакет санкций Евросоюза, и там нет нефти и газа. Насколько я понимаю, в прессе будируется, что это возможно. Но пока это все слухи, пока этого нет. Как может Казахстан воспользоваться... Казахстан сегодня в связи с ситуацией на КТК ограничен в направлении Европы, там только 60 процентов работает. Из-за этого мы не можем пока всю свою запланированную нефть туда отправить, пока ремонтные работы не закончатся. Все наши экспортные выходы на Европу связаны с транзитом по России и связаны с портами Черного и Балтийского морей, куда у нас идет очень ограниченное количество, то есть это не является основным маршрутом", - ответил глава Минэнерго.
Министр добавил, что рассматриваются альтернативные маршруты на случай подобных ситуаций.
В сторону Европы у нас остается только один вариант - это через Каспий на Кавказ. Мы сегодня поддерживаем этот маршрут, но он незначительный. В момент текущий воспользоваться ситуацией, наверное, не получится. Но в перспективе, если диверсифицируемся и будут потребители в Европе, независимо от того, какая будет политическая ситуация, мы можем, конечно. Но опять-таки мы не можем бесконечно увеличивать объем производства нефти. Следующее расширение добычи нефти будет через 1 - 1,5 года, это завершение тенгизского проекта в конце 2024 года, плюс 12 миллионов тонн. Вот эти 12 миллионов тонн мы сможем дополнительно продать", - добавил он.
Болат Акчулаков также ответил на вопрос о возможных убытках в случае простоя КТК после апреля.
Три недели прошло с момента, когда КТК полностью стоял. Сейчас он работает на 60 процентов. Если сохранится ситуация, когда КТК будет работать на 60 процентов мощности в течение апреля... По альтернативным маршрутам, которые мы сейчас используем, мы нашли вагоны уже, договорились об увеличении квоты по маршруту Атырау - Самара, то есть мы все вопросы решаем все это время, мы не думаем, что будут большие потери. Вот если КТК полностью встанет, то будут большие потери. Цифры просты - 53 миллиона тонн. Если КТК ничего не грузит, то у меня есть еще 16,5 миллиона тонн на запасных маршрутах, которые я могу быстро разбить. Понятно, что это значительные потери", - ответил Акчулаков.
Министр сообщил, что если ремонт затянется на май, то потери могут составить 1 миллион тонн в месяц.
Но это если мы не достанем дополнительных вагонов-цистерн, не договоримся с танкерами через Каспий, то, что мы делаем каждый день сейчас. Мы пытаемся это нивелировать. Мы на 7,5 процента шли с опережением добычи за первый квартал. Это подушка, которую мы создали, и мы ее съедим сейчас до 15 апреля. Цену мы вообще закладывали в 60 долларов, а сейчас другая. Мы не видим сейчас каких-то денежных потерь", - добавил он.
Напомним, 23 марта КТК полностью приостановил погрузку нефти на терминале в связи с выявленными и возможными повреждениями выносных причальных устройств (ВПУ) из-за неблагоприятных погодных условий. 28 марта консорциум возобновил прием нефти в систему Тенгиз - Новороссийск на минимальной производительности, а также погрузку танкеров через ВПУ-1.