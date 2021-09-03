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Премьер-министр обсудил с руководством Airbus реализацию совместных проектов в Казахстане

02.09.2021 5509
Премьер-министр обсудил с руководством Airbus реализацию совместных проектов в Казахстане
Фото: пресс-службы главы правительства РК
НУР-СУЛТАН. 2 СЕНТЯБРЯ - Премьер-министр Аскар Мамин провел встречу с вице-президентом концерна Airbus Альберто Гутьерресом, передаёт KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Стороны обсудили реализацию проекта по созданию в Казахстане на базе ТОО "Казахстанская авиационная индустрия" сертифицированного регионального Центра обслуживания и ремонта военных и гражданских воздушных судов, производимых концерном, сообщает пресс-служба премьер-министра РК.
 
Особое внимание в ходе переговоров уделено перспективам включения продукции совместного предприятия ТОО "СП Галам" в производственную цепочку Airbus, а также увеличения поставок казахстанского сырья для производства самолетов концерна. 
 
К настоящему времени Казахстан реализует с Airbus совместные проекты на базе ТОО "Еврокоптер Казахстан инжиниринг", ТОО "Казахстанская авиационная индустрия" и ТОО "СП Галам". 
 
1 сентября подписан контракт на закуп двух военно-транспортных самолетов большой грузоподъемности Airbus А400М для нужд Министерства обороны Казахстана. Самолет способен выполнять воздушные перевозки в рамках военных, гражданских гуманитарных миссий, эффективен для организации быстрого реагирования в чрезвычайных ситуациях. 
 
Контракт на поставку Airbus А400М включает пакет услуг по обучению персонала и организации технической поддержки. Поставка первого воздушного судна запланирована на 2024 год. 
 

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