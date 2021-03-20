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Премьер-министр получил рассмотреть дополнительные меры поддержки предпринимателей

19.03.2021 14959
НУР-СУЛТАН. 19 МАРТА - Премьер-министр РК Аскар Мамин провел заседание Проектного офиса по вопросам предпринимательства, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Глава правительства поручил обеспечить контроль за местным содержанием в регулируемых закупках, своевременное и качественное заполнение Экономической карты регионов, завершить паспортизацию отечественных предприятий в целях загрузки их производственных мощностей и ускорить создание микрофинансовых организаций. 
 

Наша задача - совершенствовать условия для ведения бизнеса и оперативно решать актуальные вопросы в сфере предпринимательства", - сказал А. Мамин. 

 
Как сообщил председатель президиума НПП "Атамекен" Тимур Кулибаев, по итогам проведенных 11-12 марта дополнительных встреч с представителями бизнеса в наиболее пострадавших отраслях экономики определены 59 системных отраслевых вопросов развития предпринимательства. На основе представленных НПП "Атамекен" сведений премьер-министр поручил государственным органам и организациям рассмотреть дополнительные меры поддержки частного сектора, в том числе путем дальнейшего расширения доступа МСБ к кредитованию, снижения регуляторной и фискальной нагрузки на бизнес, развития потенциала участия отечественных производителей в госзакупках, закупках АО "ФНБ "Самрук-Казына" и недропользователей, включая расширение применения оффтейк-контрактов. 
 
В рамках прорабатываемых мер будет усовершенствована система субсидирования в АПК с учетом разницы в условиях производства и переработки сельскохозяйственной продукции в регионах, а также повысится доступность финансирования для сельхозпроизводителей. 
 
Как отметили в пресс-службе премьер-министра, в 2021 году на поддержку бизнеса предусмотрено 703 млрд тенге в рамках программ "Экономика простых вещей", "ДКБ-2025", "Енбек", "Дорожная карта занятости" и программы Национального банка по кредитованию на пополнение оборотных средств. По Программе льготного кредитования "Экономика простых вещей" за период с декабря 2019 по март 2021 года одобрено 2855 проектов на 700,3 млрд тенге, просубсидировано 2273 проекта на сумму 556,5 млрд тенге. Кроме того, наблюдается положительная динамика в реализации программы "ДКБ-2025" - за январь - февраль текущего года просубсидировано 669 проектов на сумму 88,2 млрд тенге, гарантировано 2900 проектов.
 

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