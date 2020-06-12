Премьер-министр РК обсудил с предпринимателями всех регионов вопросы восстановления деловой активности

Нур-Султан. 11 июня. Kazakhstan Today - Премьер-министр РК Аскар Мамин провел селекторные совещания с представителями бизнеса всех регионов Казахстана, в ходе которых были рассмотрены вопросы восстановления деловой активности, передает Kazakhstan Today.

Предприниматели рассказали об актуальных проблемах бизнеса в сферах сельского хозяйства, пищевой промышленности, туризма, общественного питания, торговли, строительства, образования, обрабатывающей промышленности, сообщили в пресс-службе премьер-министра РК.

Рассмотрены предложения бизнес-сообщества по вопросам получения субсидий, льготного кредитования и реструктуризации текущих займов, отсрочки платежей по кредитам, лизинга сельскохозяйственной техники, тарифообразования, дальнейшего повышения участия отечественных товаропроизводителей в закупках государственного и квазигосударственного секторов, пересмотра сроков исполнения обязательств по договорам о государственных закупках и др.

Модератором совещаний выступила НПП "Атамекен". Со всех регионов были представлены 229 бизнесменов, с докладами выступили свыше 40 человек. В обсуждении приняли участие председатель президиума НПП "Атамекен" Тимур Кулибаев, руководители центральных государственных органов, акимы областей и городов республиканского значения, руководство АО "ФНБ "Самрук-Казына", АО "НУХ "Байтерек" и отраслевых бизнес-ассоциаций.

Глава правительства поручил профильным министерствам и акиматам регионов рассмотреть актуальные проблемы бизнеса и принять меры по их решению, а также вынести системные вопросы развития предпринимательства на рассмотрение Государственной комиссии по восстановлению экономического роста.

Задача правительства - создание всех необходимых условий для восстановления деловой активности. Нам необходимо приложить все усилия для того, чтобы бизнес быстрее вернулся на докризисный уровень", - сказал А. Мамин.

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