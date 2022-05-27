Премьер Кыргызстана: при расширении ЕАЭС способен устранить дисбалансы в мирохозяйственных связях

БИШКЕК. 26 МАЯ - Открывая первый Евразийский экономический форум в Бишкеке, премьер Кыргызстана Акылбек Жапаров высказался об огромном потенциале Евразийского экономического союза для дальнейшей интеграции, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Взаимовыгодность союза для стран-участниц очевидна. У нас огромный потенциал для дальнейшей интеграции. Союзные программы являются одним из главных инструментов интеграции. Они эффективно развивают интеграцию, что позволяет загрузить производственные мощности, организовать дополнительные рабочие места, а также увеличить экспортные поставки во многие страны мира. ЕАЭС должен стать моделью экономического содружества, перетекающего в политический союз", - заявил Жапаров.
По его словам, для евразийского интеграционного проекта освоение собственного рынка за счет повышения конкурентоспособности производителей стран - это "задача-минимум". Задачей-максимум является укрепление позиций на внешнем рынке.
Происходит цивилизационный сдвиг с Запада на Восток. Экономический центр тяжести смещается на Азиатский континент. Если закрывается окно в Европу, значит, открывается окно в Азию. Мы становимся свидетелями беспрецедентных изменений, где наш союз должен занять свою доминирующую позицию", - цитирует спикера РИА Новости.
Глава кабмина КР отметил, что ЕАЭС открывает широкие перспективы для экономического развития его стран-участниц, создает дополнительные конкурентные преимущества в процессе развития и укрепления торгово-экономического сотрудничества.
Уверен, что научно-технической, промышленной базы, высокообразованных и квалифицированных человеческих ресурсов достаточно, чтобы сделать членов этого союза самодостаточными, что в дальнейшем обеспечит процветающее и устойчивое, светлое будущее нашим детям и будущему поколению. При расширении ЕАЭС способен трансформироваться в крупный субъект мировой экономики и содействовать устранению тех перекосов и дисбалансов, которые сложились за последние десятилетия в мирохозяйственных связях", - сказал премьер.
Жапаров пожелал участникам форума плодотворной работы и выразил уверенность, что в ходе панельных дискуссий будут обсуждены наиболее важные вопросы, затрагивающие дальнейшее развитие ЕАЭС в эпоху глобальной турбулентности в мировой экономике.