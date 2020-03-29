Премьеры Казахстана и Узбекистана дали старт совместному производству новых моделей автомобилей в Костанае

Костанай. 28 марта. Kazakhstan Today - Премьер-министр РК Аскар Мамин в ходе рабочей поездки в Костанай принял участие в церемонии открытия совместной казахстанско-узбекистанской автосборочной линии новых моделей марки "Chevrolet" на Костанайском автомобильном заводе, передает Kazakhstan Today.

В рамках телемоста премьер-министры РК и РУ А. Мамин и А. Арипов дали официальный старт совместному проекту ТОО "СарыаркаАвтоПром" и АО "UzAuto Motors". На новой производственной линии до конца года будет создано более 1 тыс. высокопроизводительных рабочих мест, что имеет особое значение в контексте возрастающих перетоков рабочей силы между секторами услуг и производства. В настоящее время завод работает в три смены с полной загрузкой.

На новой производственной линии будут собирать несколько моделей автомобиля марки "Chevrolet" – Damas, Labo, Tahoe, Traverse, Trailblazer, Equinox, Malibu, Onix, Spark и др. Доступная конечная стоимость автобуса "Chevrolet Damas" и грузовой машины "Chevrolet Labo" составит порядка 3 млн тенге, что повышает их привлекательность для малого и среднего бизнеса в торговой, логистической, сельскохозяйственной и других сферах.

Премьер-министр РК отметил растущую актуальность интеграции производственных процессов Казахстана и Узбекистана с целью снижения импортозависимости от товаров и услуг из третьих стран.

Автомобилестроение является одной из динамично развивающихся отраслей экономики РК. В текущем году общий объем продукции автопрома планируется довести до 100 тыс. автомобилей в год, средний уровень локализации отрасли - до 50%, а по коммерческой технике и автобусам - до 60-65%.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства