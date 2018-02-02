Премьер-министр России призывает страны ЕАЭС выработать общий подход к криптовалютам

Алматы. 2 февраля. Kazakhstan Today - Премьер-министр России Дмитрий Медведев на форуме "Цифровая повестка в эпоху глобализации" призвал страны ЕАЭС выработать общий подход к криптовалютам, передает Kazakhstan Today.

"Что я хочу сказать по поводу криптоактивов? В любом случае мы не должны замыкаться в рамках национальной модели. Вот здесь коллеги говорили, что можно будет расплачиваться криптовалютами. Давайте к этому внимательней отнесемся, потому что наши экономики слишком сильно и тесно связаны", - сказал он, отметив, что невозможно будет внедрить эти принципы внутри одной страны, нужно сблизить наши подходы на уровне союза.

По словам Медведева, в идеале по криптоактивам нужно готовить международные конвенции. "В противном случае все это будет под совершенно другим углом развиваться и будет выглядеть не вполне понятным и законным", - сказал премьер-министр России.

Он отметил необходимость синхронизировать усилия в этой сфере стран ЕАЭС, пишет ТАСС

Медведев также предложил руководителям ЕАЭС создать единое пространство электронного доверия и развивать обмен данным.

"Это единое пространство электронного доверия. Оно включает в себя сервисы идентификации, авторизации, цифрового архива. И в конечном счете мы сможем выдавать справки гражданам одной страны на территории другой в цифровом формате", - сказал российский премьер. "Именно в этом направлении вполне можно применять технологии блокчейна, потому что по сути блокчейн - это и есть технология взаимного доверия", - подчеркнул он.

Еще одним элементом цифровой платформы для стран ЕАЭС Медведев назвал создание системы обмена данных в машиночитаемом виде. "Это платформа, которая включает сервисы нормативно-справочной информации, которая может использоваться для обмена информацией, юридически значимыми протоколами между частными компаниями", - сказал он.

Кроме того, заявил премьер-министр РФ, надо сформировать геоинформационную систему сервисов, которая позволит упростить контроль за транспортировкой и прослеживаемостью товаров. "Такие инструменты создадут контур нашего взаимодействия. Но, конечно, придется договориться о стандартах, об увязке национальных решений. Мы свои компетенции готовы всем предоставить, всем нашим друзьям и партнерам на практически безвозмездной основе", - заверил Медведев.

По его словам, такая единая платформа должна быть открытой как для стран ЕАЭС, так и всех других партнеров. "Ключевую роль здесь может сыграть Евразийская экономическая комиссия. Надеюсь, что она во все это будет активно вовлечена", - сказал он.

"Нас впереди ждут немалые трудности, скажу прямо. Но перспективы абсолютно вдохновляющие", - добавил премьер-министр РФ.

Также Медведев выступил за более активное развитие взаимодействия стран ЕАЭС в цифровой сфере. Среди первоочередных задач он назвал решение вопросов информационной безопасности.

"Безусловно, цифровая повестка дня разрывает привычные границы и создает общее цифровое пространство, вопрос именно в том, как быстро оно будет продвигаться, насколько тесным будет наше взаимодействие, насколько мы сумеем приспособиться к тем трендам, которые набирают обороты на нашей планете", - сказал председатель правительства РФ.

Для примера он привел мультиплатформы Аlibaba и Amazon. "Действительно, они накапливают значительные объем информации о потребителях, о наших рынках, о закупках и используют все это в своих коммерческих интересах, поэтому мы действительно должны двигаться быстрее", - сказал Медведев.

Он сообщил, что на предстоящей в пятницу встрече глав правительств стран ЕАЭС будет обсуждаться координация усилий в данной сфере. "Совершенно очевидно, что мы в одиночку сделать этого не сможем, нам нужно будет объединять наши рынки - товарные, людские, логистические, технологические и формировать собственную инфраструктуру", - подчеркнул Медведев.

Он напомнил о председательстве РФ в ЕАЭС в 2018 году. "Конечно, цифровая повестка дня станет сквозной темой нашего взаимодействия, будем развивать ее повсеместно, выиграет в этой гонке тот, кто предложит надежный, необременительный и прозрачный режим регулирования", - полагает Медведев.

По его словам, "цифровые процессы требуют трансграничного регулирования, причем основанного на мягкой платформе, а не на традиционной". "Потому что избыточное консервативное регулирование способно снизить нашу конкурентоспособность", - пояснил премьер-министр РФ. На его взгляд, "нужно будет выработать такой правовой инструментарий, который позволит обрабатывать, анализировать массивы обезличенных данных в масштабах всей "пятерки" (РФ, Беларусь, Казахстан, Армения, Кыргызстан).

"При этом, конечно, на повестку дня выходит и вопрос информационной безопасности, сохранения данных - личных, коммерческих, государственных", - подчеркнул Медведев. Он полагает, что "само понятие личной жизни сейчас отходит на второй план, ставится под сомнение, что меняет традиционный уклад жизни". "Я не уверен, что люди к этому готовы, свидетельство тому - постоянные скандалы, которые сопровождают внедрение современных технологий", - сказал он. Глава кабмина считает, что странам ЕАЭС "нужно все равно по мере развития цифровых сервисов решать вопросы противодействия хакерским атакам, кибермошенничеству и террористической деятельности".

Медведев выразил неуверенность по поводу того, что странам мира удастся быстро преодолеть цифровое неравенство.

"Хочу развеять ту эйфорию, которая в настоящий момент царит здесь и на очень разных площадках... Не нужно думать, что мы все, даже самые развитые страны сможем продвинуть цифровую повестку дня за какое-то совсем ограниченное время: слишком велики различия между странами, слишком велико то, что называется цифровым неравенством", - сказал председатель правительства РФ.

Он напомнил, что еще в 2000 году на саммите "восьмерки" впервые обсуждалась тема цифрового неравенства. "Можно ли сказать, что мы за эти годы его преодолели? Конечно, нет. Да, цифра уже стала неотъемлемой частью наших экономик, но цифровое неравенство не преодолено", - констатировал он.

По его оценке, цифровое неравенство является "ключевой вещью". "До тех пор пока будет сохраняться цифровое неравенство не только между нашими странами "пятерки" или в СНГ, или в Европе и Азии, а вообще на планете, невозможно говорить о том, что цифровая повестка дня стала универсальной", - подчеркнул Медведев.

Медведев призвал глав правительств ЕАЭС "стать ближе к земле" и копить деньги на реализацию новых проектов в сфере информационных и цифровых технологий.

"Уважаемые коллеги! Я хочу, чтобы во всяком случае премьер-министры и делегации несколько ближе стали к земле, вернулись, встали на реальную почву. То, что сейчас обсуждается, я имею ввиду Интернет вещей, связь пятого поколения, инфраструктуру, о которой говорили коллеги, - это все очень дорогие технологии. Копите деньги!" - сказал российский премьер.

Один из участников дискуссии поинтересовался, в биткойнах, рублях или долларах лучше копить деньги на это. "В любых валютах", - ответил Медведев.

Медведев сообщил о реализации в России программы "Цифровая экономика". "На начальном этапе мы выделяем пять общесистемных направлений - регуляторика, инфраструктура, технологические заделы, безопасность, а также кадры и образование. По четырем направлениям уже утверждены планы мероприятий", - сказал Медведев.

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