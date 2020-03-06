Претензии Кыргызстана в ВТО безосновательны - Комитет госдоходов

Нур-Султан. 5 марта. Kazakhstan Today - Комитет государственных доходов Министерства финансов РК назвал безосновательными претензии Кыргызстана к Казахстану во Всемирной торговой организации (ВТО), передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в ведомстве, на заседании Генерального совета Всемирной торговой организации в Женеве по обращению Кыргызской Республики была обсуждена ситуация на казахстанско-кыргызской границе.

Представители Кыргызской Республики выразили Республике Казахстан претензии о якобы нарушении некоторых положений соглашений ВТО, что привело к ухудшению экономических показателей Кыргызстана. Постоянный представитель Казахстана при ООН и других международных организациях в Женеве Жанар Айтжанова назвала жалобу Кыргызстана безосновательной. Она напомнила кыргызской стороне, что, согласно Договору о Евразийском экономическом союзе, между территориями государств-членов ЕАЭС осуществляется свободное перемещение товаров, без применения таможенного декларирования и государственного контроля, в том числе таможенного, транспортного, ветеринарного и санитарного контроля. Следовательно, все товары, прибывающие из Кыргызской Республики в Казахстан, в том числе следующие транзитом через территорию Казахстана, освобождены от требований таможенного контроля. В этой связи вопросы, поднимаемые Кыргызской Республикой, связаны исключительно с правоприменительной практикой законодательства ЕАЭС и должны обсуждаться на площадке данной организации", - информирует пресс-служба КГД.

Посол Айтжанова также обратила внимание членов ВТО на системные проблемы Кыргызстана в связи со слабым таможенным администрированием, которые приводят к недополучению поступлений таможенных пошлин в общий бюджет государств-членов ЕАЭС.

В течение только 2019 года выявлено более 2,6 тысячи случаев ввоза товаров из Кыргызстана в адрес фиктивных резидентов Республики Казахстан. Также было выявлено более 4,8 тысячи случаев осуществления лжетранзита кыргызских товаров на территорию Российской Федерации, которые по факту продавались на рынках Казахстана без уплаты косвенных налогов (НДС) в национальный бюджет", - отметила посол.

По ее словам, принимаемые Казахстаном меры направлены на обеспечение налогового администрирования и полноты поступлений НДС в бюджет страны. При этом данные меры применяются в равной степени как к отечественным грузоперевозчикам, так и в отношении грузоперевозчиков государств-членов ЕАЭС и третьих стран.

В заключение посол Казахстана призвала Кыргызскую Республику к полному выполнению обязательств, принятых ею при вступлении в ВТО и ЕАЭС, а также к соблюдению национального законодательства своих партнеров.

По информации Министерства торговли и интеграции, Казахстанская сторона готова отстаивать свои интересы и законные меры в рамках судебного спора на площадке ВТО, если кыргызская сторона начнет судебные разбирательства.

По данным КГД МФ РК, в 2019 году выявлены многочисленные таможенные и налоговые правонарушения. В целом за 2019 год установлено 72 тыс. автомобильных транспортных средств (АТС), которыми НДС на импорт с ЕАЭС не уплачен. При этом по 10,3 тыс. АТС товарно-транспортных накладных были оформлены в адрес фиктивных резидентов РК, в том числе из КР - 2,6 тыс. АТС. Кроме того, по 51 тыс. АТС проводятся розыскные мероприятия и существуют риски оформления товарно-транспортных накладных на фиктивных резидентов РК. Также выявлено 11 тыс. фактов лжетранзита внутри стран ЕАЭС, в том числе из КР - 4,8 тыс. фактов.

Чтобы в будущем предотвратить такие виды нарушений между Казахстаном и Кыргызстаном, не раз были проведены двусторонние рабочие встречи. Однако те таможенные и налоговые нарушения продолжаются до сегодняшнего дня. Согласно представленным сведениям Государственной налоговой службы Кыргызской Республики, за 9 месяцев 2019 года в Республику Казахстан экспортировано товаров на сумму 18 млрд тенге, тогда как, согласно представленным заявлениям о ввозе товаров и уплате косвенных налогов импортерами РК, заявленная сумма импорта составила 186 млрд тенге. Расхождение более чем в10 раз. Разница в количестве импортеров составила 2 024 УВЭД", - отмечают в комитете.

По сведениям Государственной таможенной службы Кыргызской Республики, за 2019 год в КР импортировано из КНР 75 тыс. тонн ТНП, при этом экспортировано в Республику Казахстан и Российскую Федерацию 149 тыс. тонн, что в 2 раза превышает импортированный объем. Казахстаном с октября 2019 года, в рамках проводимого Пилота с применением навигационных пломб, выявлено 11 фактов отклонения АТС от заявленного в товарно-транспортных накладных маршрута, когда товары, заявленные в РФ, оказывались на рынках РК. Зафиксировано 29 фактов отказа от дальнейшего перемещения товаров после навешивания навигационных пломб. Процедура внедрения навигационных пломб в Кыргызской Республике не продвинулась, констатирует КГД.

Информация о выявленных нарушениях неоднократно направлялась Кыргызской Республике, однако ситуация не изменилась. Еще раз напоминаем, что основными принципами функционирования ЕАЭС являются обеспечение взаимовыгодного сотрудничества, равноправия и учета национальных интересов сторон, а также соблюдение принципов рыночной экономики и добросовестной конкуренции", - резюмирует пресс-служба комитета.

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