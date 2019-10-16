Президент: девальвационные ожидания в Казахстане необоснованны

Нур-Султан. 15 октября. Kazakhstan Today - Сегодня президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел совещание по экономическим вопросам, в ходе которого дал поручение Нацбанку усилить информационно-разъяснительную, передает Kazakhstan Today.

Касым-Жомарт Токаев поручил разработать Стратегию денежно-кредитной политики до 2030 года. Он призвал Нацбанк улучшить коммуникации и информационно-разъяснительную политику, что позволит повысить доверие к действиям регулятора со стороны участников рынка и населения, а также снизить необоснованные девальвационные ожидания, сообщила пресс-служба Акорды.

Кроме того, глава государства не оставил без внимания и вопросы реализации единой жилищной политики.

"Нужно, чтобы у каждого казахстанца было ясное понимание перспектив приобретения или аренды жилья, условий его получения. Для этого предстоит определиться с критериями доступности жилья, системно снижать себестоимость строительства, установить пропорции многоквартирного и индивидуального жилья, цивилизовать рынок аренды квартир", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

В заключение президент подчеркнул, что обозначенные приоритеты и выработанные решения при должном подходе позволят повысить темпы и качество экономического роста, а также приведут к повышению уровня жизни населения.

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