Президент: девальвационные ожидания в Казахстане необоснованны

Касым-Жомарт Токаев поручил разработать Стратегию денежно-кредитной политики до 2030 года. Он призвал Нацбанк улучшить коммуникации и информационно-разъяснительную политику, что позволит повысить доверие к действиям регулятора со стороны участников рынка и населения, а также снизить необоснованные девальвационные ожидания, сообщила пресс-служба Акорды.
Кроме того, глава государства не оставил без внимания и вопросы реализации единой жилищной политики.
"Нужно, чтобы у каждого казахстанца было ясное понимание перспектив приобретения или аренды жилья, условий его получения. Для этого предстоит определиться с критериями доступности жилья, системно снижать себестоимость строительства, установить пропорции многоквартирного и индивидуального жилья, цивилизовать рынок аренды квартир", - сказал Касым-Жомарт Токаев.
В заключение президент подчеркнул, что обозначенные приоритеты и выработанные решения при должном подходе позволят повысить темпы и качество экономического роста, а также приведут к повышению уровня жизни населения.
Напомним, глава государства подверг критике ситуацию, когда коммерческие банки в погоне за прибылью перенаправляют ресурсы на потребительское кредитование и снижают объемы кредитования бизнеса.
Накануне председатель Нацбанка прокомментировал ослабление курса тенге.
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