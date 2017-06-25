Президент Казахстана и князь Альбер II посетили павильон Монако на территории ЭКСПО-2017

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Президент Казахстана и князь Альбер II посетили павильон Монако на территории ЭКСПО-201725.06.2017
Экономика  15:13

Астана. 25 июня. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев и князь Альбер II посетили национальный павильон Княжества Монако на территории ЭКСПО-2017, сообщает пресс-служба Акорды.

В ходе посещения национального павильона Монако главе государства были представлены экспозиции, посвященные проблемам энергетического перехода к "зеленой экономике", а также демонстрирующие лучшие практики, применяемые в Княжестве.

"Президент Казахстана ознакомился с инсталляцией "Отображение будущего", макетом проекта по расширению территории Монако, секцией "Зеленая лаборатория" и другими экспозициями, в том числе велосипедом, работающим на солнечной энергии", - сообщили в пресс-службе.

В завершение посещения павильона Княжества Нурсултан Назарбаев оставил запись в Книге почетных гостей и показал Альберу II национальный павильон Казахстана "Нур Алем". Здесь лидеры двух стран ознакомились с методом подземного скважинного выщелачивания урана, интерактивным макетом термоядерного реактора "Токамак" и другими экспозициями, посвящёнными культуре и истории Казахстана.

Тема национального павильона Княжества Монако - "Отображение будущего" - включает экспозиции, показывающие решения по расширению территории Княжества путём строительства 6 гектаров на море к 2025 году, проекты в области эко-устойчивости и эко-мобильности.
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