Президент Казахстана о топливном кризисе: полное головотяпство

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Президент Казахстана о топливном кризисе: полное головотяпство26.12.2017
Экономика  00:46

Астана. 25 декабря. Kazakhstan Today - Полным головотяпством и упущением госорганов назвал президент Казахстана Нурсултан Назарбаев причины топливного кризиса в стране, возникшего минувшей осенью, передает корреспондент агентства.

"В данном случае глубинных причин не было, это было полное головотяпство и упущение соответствующих ответственных органов и людей, которые их возглавляют. Мы нефтеперерабатывающие заводы ремонтируем ежегодно, останавливаем на ремонт. После уборки ждем и останавливаем. Но заранее к этому всегда готовились, в мае принимали решение и накапливали ресурсы. Этого сделано не было", - сказал Нурсултан Назарбаев.

Вместе с тем он отметил, что глубинные проблемы тоже были, так как республике не хватало собственных нефтепродуктов, и их завозили из России.

"Теперь, проведя ремонт, реконструкцию всех трех нефтеперерабатывающих заводов, полностью обеспечиваем Казахстан этими ресурсами. И около миллиона тонн имеем возможность экспортировать даже. Поэтому больше такого не должно быть, если не допустят крупных недостатков. Даже качество бензина сейчас будет другое, евростандарт: Евро-5, Евро-6, наши нефтезаводы будут это производить. Я даже ставил вопрос, чтобы нам четвертый НПЗ построили, но специалисты говорят, что нам до 2025-2030 года этого будет хватать", - заключил глава государства.
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