Президент отчитал акима Астаны за простой культурных объектов

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Президент отчитал акима Астаны за простой культурных объектов21.04.2017
Экономика  13:42

Астана. 21 апреля. Kazakhstan Today - В рамках совещания по вопросам развития столицы и подготовки к Международной специализированной выставке ЭКСПО-2017, которое проходит в Астане с участием главы государства, президент отчитал Асета Исекешева за простой культурных объектов, передает корреспондент агентства.

Как отметил глава государства, Астана имеет потенциал стать туристическим центром страны: есть сеть гостиниц, театров, музеев, созданы предпосылки для медицинского туризма - клиники оснащены оборудованием, есть кадры, есть ценовое преимущество по сравнению с другими.

"Надо использовать максимально потенциал медицинских объектов для привлечения туристов. Мы уже говорили, Асет Орентаевич (Исекешев, аким Астаны. - Прим. агентства) большой опыт приобрел в министерстве (Министерство по инвестициям и развитию. - Прим. агентства), много лет работал. Я ждал, когда ты накопишь этот опыт. Мы говорили, столько культурных объектов, никто не управляет, они пустуют, деньги не зарабатывают. Вместе с министром ничего не делаете вы. Отдайте под управление специализированным компаниями западным. Сюда должны приезжать, проводить соревнования, приглашать. Никто не занимается, стоят (объекты. - Прим. агентства) на гособеспечении ", - сказал Назарбаев.
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