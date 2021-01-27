Президент поручил рассмотреть варианты кардинального упрощения и смягчения налогового администрирования

Нур-Султан. 26 января. Kazakhstan Today - Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил правительству выработать предложения по совершенствованию налогово-бюджетной политики, передает Kazakhstan Today.
Сейчас, в период восстановительного роста, правительству следует выработать предложения по совершенствованию налогово-бюджетной политики в новых реалиях. Поручаю правительству совместно с НПП "Атамекен" разработать предложения по кардинальному упрощению и смягчению налогового администрирования. Оно должно основываться на цифровых решениях, использовании больших данных и технологии блокчейн. В частности, поручаю рассмотреть вопрос освобождения индивидуальных предпринимателей от предоставления налоговой отчетности в случае использования ими кассовых онлайн-аппаратов и POS-терминалов", - сказал президент.
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