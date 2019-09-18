Президент поручил усилить защиту внутреннего рынка от контрафактной продукции

Казахстан член ВТО и ЕАЭС. Вместе с тем интересы национального производителя, здоровье и безопасность граждан всегда должны быть нашим главным приоритетом", - цитирует Токаева пресс-служба Акорды в Twitter.
Глава государства отметил, что исполнительной власти надо усилить работу по защите внутреннего рынка от контрафактной, небезопасной продукции.
Ранее сообщалось, что объем "серого" рынка сократился в разы в результате запуска проектов маркировки товаров.
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