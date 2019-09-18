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Президент поручил усилить защиту внутреннего рынка от контрафактной продукции

17.09.2019, 18:50 10855
Президент поручил усилить защиту внутреннего рынка от контрафактной продукции
Петропавловск. 17 сентября. Kazakhstan Today - Президент Казахстан Касым-Жомарт Токаев поручил усилить защиту внутреннего рынка от контрафактной продукции. Такую задачу он поставил в ходе совещания по вопросам развития села и агропромышленного комплекса, проведенного в рамках визита главы государства в СКО, передает Kazakhstan Today.
 

Казахстан член ВТО и ЕАЭС. Вместе с тем интересы национального производителя, здоровье и безопасность граждан всегда должны быть нашим главным приоритетом", - цитирует Токаева пресс-служба Акорды в Twitter. 

 
Глава государства отметил, что исполнительной власти надо усилить работу по защите внутреннего рынка от контрафактной, небезопасной продукции.
 
Ранее сообщалось, что объем "серого" рынка сократился в разы в результате запуска проектов маркировки товаров.
 

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