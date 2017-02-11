Президент провел совещание по вопросам ускоренной технологической модернизации экономики

Астана. 10 февраля. Kazakhstan Today - Сегодня под председательством президента Казахстана Нурсултана Назарбаева состоялось совещание по вопросам ускоренной технологической модернизации экономики, сообщает пресс-служба Акорды.
В совещании приняли участие премьер-министр, председатель Национального банка, члены правительства, аким Астаны, руководители национальных холдингов и компаний, а также ведущих предприятий страны, передает Kazakhstan Today.
Были обсуждены меры по ускоренной модернизации экономики, которая выделена в качестве первого приоритета в послании главы государства народу Казахстана "Третья модернизация: глобальная конкурентоспособность".
Также были рассмотрены вопросы развития новой индустрии с применением цифровых технологий и разработки комплекса мер технологического перевооружения базовых отраслей.
По итогам совещания глава государства дал ряд конкретных поручений.
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