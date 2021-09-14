Президент РК обсудил с вице-президентом Linde Group инвестпроекты в сфере газохимии

Фото: Акорда

НУР-СУЛТАН. 13 СЕНТЯБРЯ - Перспективы реализации инвестиционных проектов в сфере газохимии стали предметом беседы президента РК Касым-Жомарта Токаева с вице-президентом немецкой компании Linde Group, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Президент высоко оценил вклад компании в развитие казахстанской экономики. В 2020 году Linde Group реализовала второй этап крупнейшего в СНГ проекта по производству кислорода, азота и аргона в Темиртау, сообщает пресс-служба Акорды.

Главу государства проинформировали о планах компании по строительству газоперерабатывающего завода в городе Жанаозене.

Касым-Жомарт Токаев отметил стратегическую важность развития инвестиционного сотрудничества с Германией и пригласил Linde Group к всестороннему партнерству в реализации газохимических проектов в нашей стране, заверив иностранных партнеров в поддержке со стороны государства.

Ранее Токаев обсудил с президентом Svevind Group проекты в "зеленой" энергетике.

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