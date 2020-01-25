Президент Узбекистана призвал парламент обсудить вопрос вступления в ЕАЭС

Ташкент. 24 января. Kazakhstan Today - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в ходе послания к Олий Мажлису высказался по поводу вступления страны в ЕАЭС, передает Kazakhstan Today.

Сегодня 80% наших внешнеторговых грузов перевозятся транзитом через Россию, Казахстан и Кыргызстан. При этом 50% экспорта готовой продукции, а по некоторым позициям - свыше 80%, приходится на долю этих стран", - сказал Мирзиёев.

По словам президента, в настоящее время изучается вопрос налаживания взаимодействия Узбекистана с Евразийским экономическим союзом, пишет nuz.uz

Безусловно, в этом серьезном вопросе мы будем исходить, прежде всего, из интересов нашего народа, опираться на его волю. Поэтому наши депутаты и сенаторы, являющиеся представителями народа, должны всесторонне обсудить данный вопрос в палатах парламента и с полной ответственностью высказать свою обоснованную позицию", - заявил глава Узбекистана.

Кабинету Министров поручено завершить анализ и комплексную оценку данного вопроса и по итогам представить соответствующие заключения и предложения палатам Олий Мажлиса.

Наряду с этим будет продолжен диалог с Всемирной торговой организацией и работа по заключению с Европейским Союзом нового Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве.

Будем также развивать свое участие в других международных и региональных экономических организациях", - резюмировал Мирзиёев.

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