Президенты ЕАЭС подписали Таможенный кодекс

Санкт-Петербург. 26 декабря. Kazakhstan Today - Таможенный кодекс ЕАЭС подписан президентами четырех стран Союза, в том числе главой Кыргызстана, заявил журналистам председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Тигран Саркисян.

Ранее по итогам церемонии подписания документов Саркисян заявил, что кодекс не подписан киргизским президентом, передает Kazakhstan Today.

"Президенты четырех стран подписали все представленные документы, в том числе и Таможенный кодекс. Со стороны Кыргызстана не подписано только заявление о выстраивании совместной внешнеэкономической деятельности", - сказал Саркисян.

Глава ЕЭК отметил, что новая редакция Таможенного кодекса - это довольно прогрессивный документ, в нем заложены лучшие мировые практики, таможенные процедуры существенно облегчаются, сокращается срок процедуры растаможивания товаров на внешней границе Союза, предполагается внедрение электронных механизмов и облегчение режима предоставления статуса оператора внешнеэкономической деятельности, пишет ТАСС

Таможенный кодекс Евразийского экономического союза придет на смену Таможенному кодексу Таможенного союза, принятому в 2009 году. Документ призван заложить необходимые основы для перехода к единому таможенному регулированию в рамках Евразийского экономического союза.

В новый кодекс, работа над которым велась на протяжении трех лет, заложены новые подходы к информатизации таможенных операций, вводится более удобный для бизнеса алгоритм взаимодействия с госорганами, минимизирующий бумажный документооборот и физический контакт участников внешнеэкономической деятельности с должностными лицами. Кроме того, максимально унифицируются таможенные операции для всех стран союза.

Со вступлением нового документа в силу ЕЭК будет определять верхние стоимостные и весовые пороги беспошлинной торговли, единые для всех стран. Стороны же по своему усмотрению смогут устанавливать более низкие нормы беспошлинного ввоза на национальном уровне в отношении товаров, перемещаемых посредством международных почтовых отправлений, а также экспресс-перевозчиками.

Члены союза договорились, что через год после вступления в силу нового Таможенного кодекса, в 2018 году, начнется постепенное снижение порога беспошлинного ввоза товаров из зарубежных интернет-магазинов в страны ЕАЭС. Первое снижение - это 500 евро в 2018 году. Сверх нормы в 500 евро предусмотрен платеж в размере 30%, но не менее 4 евро за 1 килограмм. По истечении двух лет с момента вступления в силу Кодекса предусмотрено снижение до 200 евро, сверх этого - уплата 15%, но не менее 2 евро за 1 килограмм.

Предполагается, что Таможенный кодекс ЕАЭС вступит в силу с 1 июля 2017 года.

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